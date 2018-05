7 gasten die elk trouwfeest kent Margo Verhasselt

06 mei 2018

10u37

Bron: Metro.uk 0 Nina Het is lente en het trouwseizoen is in volle gang. Het koppel dat in het huwelijksbootje stapt wil de dag vooral doorbrengen met al hun vrienden en familie. Maar tussen al die gasten zijn er 7 types mensen die op elk trouwfeest verschijnen. Een bloemlezing.

1. De veel te sociale familievriend

Je kent hem wel, de vriend of vriendin van je ouders die je al kent 'van toen je nog zò groot was'. Deze persoon gaat zoveel mogelijk met het huwelijkspaar proberen praten tijdens de receptie, waardoor niemand anders er als het ware een speld tussen krijgt.

2. De verleiders

Temptation Island mag dan wel gedaan zijn, op elk trouwfeest zou even goed een kampvuur kunnen georganiseerd worden. Ze spotten een knappe dame of heer in de kerk en hebben hun pijlen op hen gericht voor de rest van de avond.

3. Degene die niemand kent

Dit kan twee kanten opgaan: ze kunnen er verschrikkelijk verveeld uitzien en proberen te verdwijnen na het dessert of er het best van maken en vrienden worden met iedereen.

4. De 'Ik ben hier alleen voor het eten'

'Gratis drank? Gratis eten? Count me in!' Moet deze persoon gedacht hebben en of hij daar gebruik van gaat maken. Je kan hem of haar herkennen aan: altijd een glas in het hand of lopen achter de arme obers die de hapjes uitdelen.

5. Degene die te snel zat is

Heb je trappen op de receptie? Ze zullen struikelen. Overal mooie vazen met bloemen? Ze zullen er een omduwen. Tip aan de bruid: opgelet bij deze persoon en rode wijn.

6. De mensen die je al jaren niet meer zag

Ze zijn hier alleen uit beleefdheid en omdat je vond dat je ze moest uitnodigen. Het kan gaan om een verre neef of nicht waarvan je oma zei dat je ze moest vragen tot een oude vriendin die jou ook op haar trouwfeest vroeg zeven jaar geleden.

7. Degene die niet komt opdagen

Deze zijn pas écht vervelend, ze hebben een kater, geen zin of een ander excuus waarom ze niet zijn komen opdagen. Maar de bruid en bruidegom hebben wel net 100 euro aan hun eten moeten betalen.