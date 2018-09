6 zinnen die je niet moet gebruiken in ruzies mv

06 september 2018

12u54

Bron: Bustle 0 Nina Van ruzie maken met je schoonmoeder tot discussiëren met je zus over waarom zij jouw blousje nu wéér aanheeft. Het doel van een ruzie is uiteindelijk altijd hetzelfde: een oplossing vinden. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat is de gemakkelijkste manier om de gemoederen te kalmeren? Het hangt af van de woorden die je gebruikt.

Er zijn veel voorkomende fouten die mensen maken wanneer ze ruzie hebben. Julie Williamson, een professionele Counselor, legt uit aan lifestylewebsite Bustle dat niet luisteren vaak de grootste fout is. "Wanneer je jouw verdediging aan het voorbereiden bent of je volgende argument al klaar hebt, heb je waarschijnlijk niet alles gehoord," stelt ze. "Dit kan ervoor zorgen dat de ruzie blijft doorgaan zonder dat het opgelost wordt."

Onthou: om ruzie te hebben ben je met twee. Jullie moeten dus ook beiden moeite doen om het op te lossen. Verwijten naar elkaars hoofd smijten gaat het alleen moeilijker maken of ervoor zorgen dat iemand gekwetst wordt. Er zijn dus enkele uitspraken die je beter laat voor wat ze zijn.

1. 'Het is toch niet zo erg'

En dat kan wel zo zijn. Maar zeggen dat het niet erg is, terwijl de andere persoon dat duidelijk wel vindt, gaat het niet beter maken. Probeer deze uitspraak te vermijden want de andere persoon gaat de indruk krijgen alsof je zijn standpunt totaal niet belangrijk vindt.

2. 'Wat jij wil/ kies maar'

Een van de grootste fouten die je kan maken is de echte confrontatie vermijden. Het komt vaak over alsof je geen zin hebt om tijd te steken in de discussie. De persoon kan dan snel het gevoel krijgen alsof je niet om hem of om de relatie met hem geeft. Wees eerlijk over jouw mening. Zeg niet dat het je niets kan schelen, want diep van binnen weet je dat dat niet waar is.

3. 'Kalmeer'

Ik weet niet hoe het met u zit. Maar wanneer iemand tegen mij 'kalmeer' of 'doe rustig' zegt tijdens een ruzie komt de rook haast uit mijn oren. Bye, bye, goed gesprek en hallo nutteloze verwijten! Je maakt de persoon hierdoor alleen maar bozer. Daarnaast geef je hen de indruk dat hun standpunt volledig door emoties wordt geleid.

4. 'Je doet altijd...'

Een zin beginnen met 'jij' of 'je' voelt in een ruzie of discussie altijd als een aanval. Als dat dan nog eens gevolgd wordt door 'altijd' of 'nooit' kan dat ervoor zorgen dat je partner zich meteen gaat wapenen, met als resultaat dat het boeltje niet veel later helemaal ontploft. Wat je beter kan doen is de zin beginnen met 'ik'. Vertel dat jij het niet leuk vindt wanneer hij vergeet de vuilbak buiten te zetten, of wanneer zij het vergeet om jou te laten weten wanneer ze thuiskomt. Je partner zal je op deze manier sneller begrijpen en effectief luisteren.

5. 'ik heb hier nu geen zin in'

Het maakt niet uit hoe boos je bent. Je bent geen klein kind. Kinderachtige dreigementen en uitspraken horen niet thuis in een volwassen discussie. Hetzelfde geldt voor 'ik haat jou' of 'ik ben er klaar mee'. Zeg.Het.Niet. De kans is groot dat je na de ruzie toch spijt krijgt en dan je woorden terug moet nemen.

6. 'Je hebt het mis"

Iemand onderbreken tijdens een ruzie is iets wat we allemaal doen. Je moet en zal je gelijk immers bewijzen! Zelfs tijdens een kalme discussie willen mensen vaak duidelijk maken dat ze toch niet helemaal in fout zijn. Maar gebruik je dan de woorden 'je hebt het mis' dan kan je er in de meeste gevallen vanuit gaan dat dat kalm gesprek plots naar een serieuze woordenwissel gaat.