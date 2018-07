6 yoga-oefeningen die je rechte schouders geven Margo Verhasselt

14 juli 2018

16u28 2 Nina In 2018 is gebogen lopen niet ongewoon. Van kantoorjobs tot smartphones, er zijn veel redenen waarom we dagelijks vaak naar voren buigen. Je verliest niet alleen een mooie houding en enkele centimeters van je lengte. Waarschijnlijk klaag je af en toe ook wel over nekpijn. Deze 6 simpele oefeningen maken je leven gemakkelijker.

Ontken het zoveel en zo hard als je wil. Smartphones zijn niet goed voor je postuur. Zo wordt er zelfs al gesproken van een heuse 'text neck' of wel, de pijn die je in je nek voelt door te veel naar je gsm, laptop etc. te kijken.

Omdat het einde van het digitale tijdperk niet meteen in zicht is, moeten we met een gezonde oplossing op de proppen komen. Mag ik u voorstellen, yoga. Als je vermoed dat je gsm of kantoorjob geen deugd doen aan je nek, integreer dan deze zes simpele oefeningen in je dagelijkse routine.

1. Tadasana of Mountain Pose

2. Sukhasana of Easy Pose

3. Vrksasana of Tree Pose

4. Trikonasana of Triangle Pose

5. Paschimottanasana of Seated Forward Bend

6. Balasana of Child's Pose