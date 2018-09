6 x de beste voeding om je hoofdpijn te verzachten Nele Annemans

02 september 2018

08u51

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Oké, Captain Obvious, dat alcohol je hoofdpijn bezorgt hoeven je vast niet meer te vertellen. Maar niet alleen een avondje stappen veroorzaakt een bonkend hoofd. Ook chocolade en teveel koffie zijn gekende boosdoeners. Maar er is ook goed nieuws. Bepaalde voedingsmiddelen hebben namelijk net het omgekeerde effect. Hier ontdek je zes voedingsmiddelen die je helpen de pijn te verlichten.

Water

Oké, technisch gezien is water geen voedsel maar er is wel een reden waarom water zo goed smaakt als je je niet goed voelt. Uitdroging is immers een van de belangrijkste oorzaken van hoofdpijn. Daarom luidt het advies ook acht glazen per dag. De smaak van water een beetje beu? Voeg er dan een schijfje limoen, citroen of komkommer aan toe. Ook fruit en groenten met een hoog watergehalte kunnen aan je hydratatiebehoefte voldoen. Zo kunnen komkommers, spinazie, watermeloen en bessen je dorst lessen en voorzien ze je van belangrijke vitaminen en mineralen om hoofdpijn te voorkomen.

Voedingsmiddelen met weinig zout

Hoewel het onderzoek naar het verband tussen zout en hoofdpijn nog maar in zijn kinderschoenen staat, bleek uit bepaalde studies dat hoofdpijn minder waargenomen wordt bij een zoutarm dieet. De meest eenvoudige manier om minder zout te eten? Probeer zoveel mogelijk bewerkte voedingsmiddelen en vleeswaren te vermijden en laat het zoutvaatje wat meer in de kast staan.

Bladgroenten

Bladgroenten zoals boerenkool, spinazie en snijbiet zitten tjokvol foliumzuur dat mogelijk een belangrijke rol speelt bij het risico op hoofdpijn. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen die weinig foliumzuur eten, vaker last hebben van migraine dan vrouwen die wel genoeg foliumzuur opnemen. Bovendien zijn bladgroenten niet alleen rijk aan foliumzuur, ze zijn ook een uitstekende bron van magnesium. Uit sommige studies blijkt dat een tekort aan magnesium de oorzaak kan zijn van hoofdpijnklachten waardoor het nog belangrijker is om je dagelijkse dosis groene groenten op het menu te zetten. Geen fan van salades? Ook avocado’s, zaden en peulvruchten voorzien je van voldoende foliumzuur.

Amandelen

Uit onderzoek blijkt dat migrainepatiënten hun magnesiumgehalte doorgaans lager ligt en dat amandelen een van de beste (en lekkerste!) manieren zijn om aan die behoefte te voldoen. Hoewel het onderzoek naar de impact van magnesiumrijke voedingsmiddelen zoals amandelen op hoofdpijn schaars is, blijkt uit enkele studies dat meer magnesium eten de frequentie van migraine vermindert. Hou je niet van amandelen? Ook bladgroenten, zee- en peulvruchten en andere noten en zaden zitten boordevol magnesium.

Melk

Net zoals magnesium blijken ook calcium en vitamine D, twee andere belangrijke voedingsstoffen die helpen bij de opbouw van je botten, een invloed te hebben bij de preventie van hoofdpijn. Een studie toonde aan dat een combinatie van calcium- en vitamine D-supplementen hoofdpijnaanvallen aanzienlijk verminderden, terwijl andere patiënten significante verbeteringen zagen in slechts vier tot zes weken. Zowel zuivel, sojamelk, eieren als sinaasappelen zijn goede bronnen van calcium én vitamine D.

Een beetje koffie

Hoewel teveel van je bakje troost net hoofdpijn kan veroorzaken, kan een kleine hoeveelheid wél helpen om je hoofdpijn te verlichten. Zo blijkt uit onderzoek dat ongeveer 100 mg cafeïne per dag, wat overeenkomt met een klein kopje koffie, samen met pijnmedicatie meer verlichting geeft dan geneesmiddelen alleen.

