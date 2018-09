6 vrouwen vertellen waarom ze geen seks (meer) hebben mv

05 september 2018

Bron: the cut 0 Nina Seks. Het is een onderwerp dat tegenwoordig overal is. We komen ermee in aanraking wanneer we de sexy reclame zien aan het bushokje en wanneer we op café zitten met onze vrienden. Het is niet te ontwijken maar toch is het nog steeds een bijzonder groot taboe. Een nog groter taboe? Geen seks hebben. 6 vrouwen vertellen waarom zij besloten om het niet (meer) te doen.

42 jaar, geen seks van mei 2013 tot april 2016

"Nadat het gedaan raakte met mijn vriend had ik even tijd nodig om te bekijken wat voor mannen ik toeliet in mijn leven. Er was een duidelijk patroon te zien: we leerden elkaar in het begin niet echt kennen en gingen niet op date. We doken meteen in bed. Ik hou van seks, maar het drong eindelijk door dat dit misschien niet de beste manier was om een goede partner te vinden. Ik kwam erachter dat ik niet gemaakt was voor 'casual seks', na een korte tijd hecht ik mij aan de persoon met wie ik tussen de lakens duik. Dus besloot ik om seks niet meer te laten bepalen op wie ik verliefd word. Het was emotioneel te vermoeiend."

31 jaar, maagd tot ze trouwde in januari 2017

"Ik ben een moslima, dus ik mocht in principe niet daten of intiem zijn met een man. Het was dan ook echt mijn doel om maagd te blijven tot mijn huwelijk omdat dat mij zo is aangeleerd. Het was uit eigen wil, ook bij mijn man. Toch was ik bang dat mijn man en ik geen chemie zouden hebben. We hadden eigenlijk zelfs nog nooit elkaars hand vastgehouden tot op onze trouwdag. Dus ik maakte me oprecht zorgen dat we geen seksuele aantrekking zouden hebben. Gelukkig waren mijn zorgen compleet onterecht."

61 jaar, 1 jaar en 4 maand geen seks

"De beslissing kwam er nadat ik de nood had om mezelf serieus te nemen op emotioneel vlak. Ik had net een relatie van drie jaar stopgezet. Ik moest mezelf leren kennen in plaats van mannen. Verliefd worden op mezelf is nu mijn prioriteit, en het werkt. Het geeft me minder stress over wie ik ontmoet of juist niet ontmoet.

Geen seks hebben geeft me de kans om te ontdekken hoe het is om alleen te zijn. Niet alleen single maar ook onafhankelijk. Het bevalt me wel. Ik heb net een hond geadopteerd en die slaapt nu bij mij in bed. Om eerlijk te zijn, verkies ik hem misschien wel boven een man."

19 jaar, wil zichzelf bewaren tot het huwelijk

"Maagd blijven is een bewuste keuze die ik maak voor mijn geloof. Het beste onderdeel daarvan: je moet je geen zorgen maken over soa's. Maar er zijn uiteraard ook andere voordelen. Wanneer je ervoor kiest om geen seks te hebben voor het huwelijk, word je geduldig. In het begin ben je erg gemotiveerd maar soms is het moeilijk om je hormonen onder controle te houden."

25 jaar, 1 jaar en een 10 maanden seksloos

"Ik besloot om geen seks te hebben voor twee redenen. Eén: ik heb niet graag seks. Iemand leren kennen vind ik veel leuker. Twee: ik ontdekte dat mijn leven gecontroleerd werd door seksuele gedachtes. Dat wou ik niet. Ik had er geen controle over.

Geen seks hebben heeft veel positieve effecten op mijn leven. Ik heb meer tijd om te focussen op andere dingen buiten seks. Ik heb bijvoorbeeld veel meer goede vrouwelijke vriendinnen nu. Al is er wel een fysieke eenzaamheid, die niets te maken heeft met seks. Soms wil ik iemands hand vasthouden of tegen iemand aankruipen wanneer het koud is buiten. Om eerlijk te zijn, ik mis seks niet. Vergis je niet, ik vind seks leuk. Maar ik eet bijvoorbeeld ook graag veel suiker. Je voelt je dan even heel goed, maar dat gevoel blijft ook niet duren."

20 jaar, 2 jaar en 3 maanden geen seks

"Mijn familie is groot en Italiaans. Ik ben opgevoed met het idee dat je na het verder studeren een goede job zoekt, trouwt en kinderen krijgt. Al was dat voor mij niet zo evident. Ik vond het moeilijk om mezelf in dat plaatje te zien. Daarnaast ben ik niet al te gelukkig met hoe ik eruit zie. In 2015 was ik erg ongelukkig en maakte ik de keuze om op mezelf te focussen. Ik zou uitdokteren wie ik was, wat ik wou en nog belangrijker: hoe ik van mezelf kon houden.

Elke dag ontdek ik zoveel interessante dingen over mezelf. Ik ben zekerder van mezelf en trots. De keerzijde van de medaille: ik heb geen partner om op terug te vallen momenteel.

Ik heb nog niet besloten wanneer ik ga stoppen met mijn seksloze periode, en eerlijk gezegd, weet ik niet of ik er ooit mee ga stoppen. Het is niet iets dat iedereen kan. Maar het is een levenswijze die goed voor mij werkt."