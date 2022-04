6 verrassende nieuwe varianten op populair spelletje Wordle, van iconische films raden tot Pokémon

Kleuren blokjes op het scherm van jouw smartphone dagelijks groen, geel en grijs door populair woordraadspelletje Wordle? Dan zal je blij zijn te horen dat er inmiddels allerlei varianten op het spel zijn bedacht. Fan van muziek? Of eerder van Pokémon? Er is voor ieder wat wils.

Wordle is een online spel waarbij je dagelijks een woord van vijf letters moet raden, in zes pogingen. Kleurt een letter die je gegokt hebt groen? Dan zit die letter in het woord, en staat hij op de juiste plaats. Als een letter geel kleurt, hoort de letter op een andere plaats in het woord te staan. Een grijs vakje betekent dat de letter niet in het woord zit. Met die informatie blijf je raden tot je, hopelijk, het volledige woord vindt.

Het spel won op heel korte tijd aan populariteit. Inmiddels zijn er dan ook allerlei varianten op bedacht. Wil je Wordle eerst eens uittesten voor je je aan de varianten waagt? Je kan Woordle, de Nederlandstalige versie van het spel, op HLN spelen.

1. Quordle

Is Wordle al te gemakkelijk voor jou? Schakel een level hoger met Quordle. In dit spel moet je niet één, maar vier woorden per dag raden. De spelregels blijven dezelfde: je raadt dagelijks vijfletterwoorden en het spel geeft aan welke letters fout of juist zijn. Je krijgt in plaats van zes, negen pogingen om de vier woorden te raden. Een echte uitdaging voor de talenknobbels onder ons.

Meer info: quordle.com

2. Heardle

Muziekliefhebbers kunnen zich uitleven met het spel Heardle. Dagelijks krijg je de eerste seconde van een liedje te horen, waarna jij de artiest en de titel moet raden. Als je met die seconde niet genoeg hebt, kan je extra secondes opvragen. Je kan in totaal zes seconden luisteren, daarna moet je het nummer geraden hebben.

Meer info: heardle.app

3. Nerdle

Nerdle is een variant voor de wiskundigen onder ons. Het doel van het spel is om een wiskundige calculatie te raden in zes pogingen. Je vult acht vakjes in met cijfers en symbolen zoals plus en min. Achterhaal jij de wiskundige formule?

Meer info: nerdlegame.com

4. Sweardle

Niet op je mondje gevallen? Probeer dan de variant Sweardle uit. Het verschil met Wordle is dat je vierletterwoorden moet zoeken en ook maar vier keer mag gokken. Ah, en je mag enkel scheldwoorden raden. Een momentje per dag waarin je ongegeneerd mag vloeken.

Meer info: sweardle.com

5. Squirdle

Voor de echte diehard Pokémonfans is Squirdle het perfecte spel. Als speler probeer je in acht pogingen de juiste Pokémon te raden aan de hand van zijn gewicht, hoogte, type en generatie. Can you catch ‘em all?

Meer info: squirdle.com

6. Framed

Ben je beter met beelden dan met woorden? Dan is de variant Framed iets voor jou. Je krijgt zes pogingen om de juiste film te raden. Bij elke poging krijg je een screenshot uit de film te zien. Een echte uitdaging voor de filmfanaten onder ons.

Meer info: framed.wtf

