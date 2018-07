6 tips om een kleine tuin in te richten mv

05 juli 2018

13u55 0 Nina Op dagen als vandaag is een tuin een waar godsgeschenk. Al wordt een kleine grasperkje vaak bekeken als iets waar je niet veel mee kan, maar niets is minder waar. Deze tips zorgen ervoor dat je het meeste uit je tuin kunt halen.

1. Werk aan het zicht van binnenuit. Het mag nu dan wel prachtig weer zijn, in België kijken we vaker vanuit ons huis naar onze tuin. Zorg er dus voor dat je terras/ tuin er leuk uitziet wanneer je door het venster naar buiten tuurt.

2. Ga voor opvallende vormen in je tuin. Bij twijfel kies je best voor rechte lijnen. Het wordt wel eens gezegd dat bogen zachtheid met zich meebrengen, in een kleine tuin mag het dat tikkeltje meer zijn. Je hoeft niet meteen je hele tuin te verbouwen, enkele rechthoekige potten kopen is al meer dan genoeg.

3. Denk aan de regel van drie. Maximum drie potten naast elkaar, drie materialen op de grond. Denk bijvoorbeeld: gras, tegels en hout. Hierdoor krijg je meteen een mooi afgewerkt geheel. Het is uiteraard mogelijk om een mooie tuin te hebben met meer materialen, maar we moeten het niet altijd moeilijker maken dan nodig, toch?

4. Ook bij het gebruik van kleuren is de regel van drie een blijvertje, wanneer je een hek een laagje verf geeft of meubels op je terras plaatst. Beperk het kleurenpalet en je tuin zal je dankbaar zijn.

5. Light it up! Het juiste licht is niet alleen erg belangrijk bij het nemen van foto's, ook in je tuin maakt het een verschil. Zoek naar de juiste soort licht voor jouw tuin. Zo moet het licht op je terras sterker zijn dan achteraan in de tuin of op een plaats waar je niet veel tijd doorbrengt.

6. Denk aan je privacy. Het is moeilijk om een kleine stadstuin te vinden die niet langs alle kanten inkijk heeft. Daarom is het belangrijk om een oplossing te zoeken die ervoor kan zorgen dat je niet het gevoel krijgt dat je in de zoo zit. Een leuke parasol kan een goede oplossing zijn, maar als je de luxe hebt om je tuin volledig in te richten, denk je best na over de minst bekeken plek bij het kiezen van waar je je tafel zet.