6 tips om een dagje strand leuk te houden wanneer zonnekloppen niet je ding is Margo Verhasselt

04 augustus 2018

09u02 1 Nina Zon, zee, strand. Is er meer dat een mens nodig heeft in de zomer om gelukkig te zijn? Al kan uren liggen zonnen soms een beetje eentonig worden, zeker voor wie zichzelf niet als 'zonneklopper' zou beschrijven. Jezelf entertainen op het strand? Het is een koud, nu ja, warm, kunstje.

Heb je een slechte dag? Ga naar het strand. Heb je een goede dag? Ga naar het strand. Weet je niet wat te doen met je dag? Ga naar het strand. Het is een plaats waar er altijd wel wat te doen valt. Een goed humeur, een handdoek en mooi weer is alles wat je in de meeste gevallen nodig hebt. Maar als je net zoals bij ondergetekende niet van uren bakken en braden in de zon houdt, kan een dag aan het strand nogal snel saai worden. 6 goede tips die ervoor zorgen dat je niet met zand begint te gooien tegen het einde van de dag, alsjeblieft, dankjewel!

1. Een goed boek

Is er echt een betere plaats om een goed boek te lezen dan op het strand? Boeken en stranden zijn een match made in heaven. Breng dat boek mee dat je al maanden wil lezen of eigenlijk al een tijdje wou uitlezen. Je hebt nu eindelijk tijd en dit is de plaats om het te doen. Zoek een plekje in de schaduw en geniet!

2. Get fysical

Actief zijn op vakantie, het is misschien niet voor iedereen weggelegd. Maar toch is het eigenlijk ideaal. Denk erover na: lopen op een loopband wordt na een tijdje echt saai. Gaan lopen op het strand in de ochtend is zalig. Er is een frisse wind en je hebt je beweging voor de dag al gehad. Lopen niet jouw ding? Dan kan je altijd je favoriete yoga-poses bovenhalen terwijl de zon in de zee zakt. De avonturiers onder ons kunnen altijd ook hun snorkels van zolder halen en de zee induiken. Of je onderwater ook mooie vissen zult spotten, kunnen we niet beloven.

3. Plan een picknick

Een broodje eten op het strand, daar kloppen onze hartjes niet sneller van. Een gezellige picknick op het strand met vrienden heeft dat effect wel. Ga naar een winkel, breng een gezellig deken mee, haal je favoriete snacks boven en geniet van dit momentje pure qualitytime met je lief, gezin of vrienden.

4. Knutsel

Geen zonneklopper? Geen probleem. Stranden liggen vol met verborgen schatten. Maak een wandeling en ga op zoek naar mooie schelpen en stenen. Deze kan je mee naar huis nemen en een ketting mee maken of gebruiken voor versiering in huis.

5. Do it for the 'gram

Er is geen beter moment om mooie kiekjes te nemen dan op het strand. Test je fotografiekunsten en hou een geïmproviseerde fotoshoot op het strand. Speel met het licht, water en neem foto's doorheen de dag voor verschillende effecten.

6. Maak nieuwe vrienden

Of je er nu alleen op uittrekt of met vrienden: de zee is de perfecte plaats om nieuwe mensen te leren kennen. Mensen gaan meestal naar het strand om een leuke dag te hebben, dus ze staan vaak ook open voor nieuwe connecties. Speel mee met een potje volleybal of praat met mensen die kletsen in het water.