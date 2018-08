6 tips die de overstap naar 'de grote school' makkelijker maken Margo Verhasselt

19 augustus 2018

11u04 0 Nina De eerste dag van de lagere school gaat meestal gepaard met schattige foto's van kinderen aan de schoolpoort. En hoewel ouders erg blij zijn als hun kind voor het eerst naar 'de grote school' mag zijn ze vaak toch ook een tikkeltje bezorgd. Zorgen dat de eerste schooldag een succes wordt voor zowel jou als je kind? Dat doe je zo.

Toon niet dat je nerveus bent

Bij de eerste dag horen zenuwen, zowel voor jou als je kind. En er is helemaal niemand die je dat kwalijk neemt. Maar als je aan je kinderen toont dat je nerveus bent, kan dat aanstekelijk werken en bij hen ook voor zenuwen zorgen. Melanie Dale heeft haar eigen blog en deelt een tip: "Een jaar voordat mijn zoon naar school zou gaan vertelde ik hem altijd heel enthousiast hoe andere kinderen dat al deden. Ik kocht een rugzak waar hij thuis mee kon rondlopen. Op die manier heeft hij een jaar lang uitgekeken naar de eerste schooldag. Wees positief en enthousiast. Als je nerveus bent zullen ook zij dat merken en zelf bang worden."

Praat erover als ze bang zijn

Als ze toch bang zijn is het belangrijk het er met hen over te hebben. Zeg niet gewoon dat ze niet zenuwachtig moeten zijn maar vraag hun waarom ze het zijn. Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij nerveus was en hoe je ze toen opgelost hebt.



Werk aan hun zelfvertrouwen

Kinderen zijn vaak bang om vragen te stellen of het te zeggen als er iets mis is. Leer je kind dat het oké is om een vraag aan de juf of aan een klasgenootje te stellen. Laat je kinderen luid en duidelijk aan het woord thuis en laat ze keuzes maken over zaken waar ze zelf inzicht in hebben. Je kan bijvoorbeeld dochterlief laten helpen bij de outfitkeuze en je zoon laten beslissen wat hij graag wil als ontbijt.

Breng een bezoek aan de school

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de school meteen als een vertrouwde plaats aanvoelt. Als het mogelijk is, is het dan ook een goed idee om de school of het klasje al eens samen te gaan bezoeken. Ook het parcours naar school mag niet vergeten worden. Leg de weg samen al eens af als het bijvoorbeeld op fietsafstand is.

Geef een cadeautje

Bij een nieuwe stap hoort een nieuwe outfit. Mogelijk kijken ze uit naar die eerste schooldag omdat ze dan eindelijk dat nieuwe, coole T-shirt van de Hulk mogen aantrekken! Ook een nieuwe boekentas en enkele schoolspulletjes zijn een must in hun leefwereld. Kies er samen een uit met de bijpassende Spiderman-brooddoos, drinkbus van K3, koekendoosje etc. Alles erop en eraan!

Vertel hun over de grote school

Leg hun uit wat de bedoeling is in de klas en wat er van hen verwacht wordt. Verzeker ze ook dat ze sowieso veel vriendjes zullen maken en dat andere kinderen ook niemand kennen. Maak hun duidelijk dat het voor hen even spannend is. Voor kinderen is het altijd wat eng om mama en papa dag te zeggen aan de schoolpoort. Probeer ze daarom de eerste dagen zelf af te zetten en op te halen. Zo krijgen ze een duidelijk beeld dat mama en papa hen écht zullen komen ophalen. Geef hun veel complimenten voor de eerste schooldag en zorg dat ook je familie hen aanmoedigt. Een sms'je van opa op de eerste dag à la: 'Veel succes lieve meid!' kan wonderen doen.