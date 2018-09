6 soorten hoofdpijn en wat ze je proberen te vertellen Nele Annemans

06 september 2018

15u05

Bron: Cosmopolitan 0 Nina Als je dit artikel openklikte, is een bonkend hoofd je waarschijnlijk niet vreemd (en nee, we hebben het niet over het resultaat van je vierde glaasje Merlot). Toch kan je niet alle soorten hoofdpijn over dezelfde kam scheren. Dokter Powles van Bupa Health Clinics geeft meer uitleg over zes veelvoorkomende soorten hoofdpijn én wat je eraan kan doen.

1. Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende soort hoofdpijn, die meestal aanvoelt als een constante pijn aan beide kanten van je hoofd, achter je ogen of je nek. "Mensen zeggen vaak dat het voelt alsof er een band rondom hun hoofd spant", aldus dokter Powles. "Meestal duikt de spanningshoofdpijn op, als je gestresst bent, niet genoeg geslapen of honger hebt."

De beste en meest eenvoudige manier om spanningshoofdpijn te behandelen is en blijft met een pijnstiller. "Een andere tip om te pijn te verzachten, is gaan liggen in een donkere, stille kamer of iets warms op je hoofd en nek leggen,"aldus de dokter. Blijft de hoofdpijn aanhouden, neem dan contact op met je arts. Die kan onderzoeken wat de hoofdpijn veroorzaakt en wat je er eraan kan doen.

2. Hoofdpijn achter je ogen

"Hoofdpijn achter je ogen is meestal een symptoom van een andere soort hoofdpijn zoals spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn, migraine of oogproblemen," vertelt dokter Powles. De behandeling hangt af van wat de pijn veroorzaakt. Heb je er vaak last van, neem dan ook contact op met je arts.

3. Hoofdpijn aan de achterkant van je hoofd of nek

"Een slechte houding die de nek belast, een whiplash en slijtage van je bovenste wervelkolom kunnen zowel hoofdpijn als nekpijn veroorzaken," aldus de arts. Qua behandeling beveelt hij aan om te werken aan je houding, regelmatig nekoefeningen te doen en een bezoekje te brengen aan een fysiotherapeut.

4. Uitdrogingshoofdpijn

Een vaak voorkomende oorzaak van hoofdpijn is te weinig water drinken. "Als je uitgedroogd bent, trekken je hersenen samen, omdat ze niet voldoende vocht hebben en dat kan hoofdpijn veroorzaken," aldus dokter Powles. Een pijnstiller kan helpen om de hoofdpijn te verlichten, maar je lichaam opnieuw hydrateren is de beste optie. "Je hoeft daarom niet meteen twee liter naar binnen te werken. Begin met kleine slokjes en drink geleidelijk aan een beetje meer," zegt de arts.

5. Migraine

Uit de meest recente cijfers blijkt dat 13 procent van de Belgen aan migraine lijdt. Daarmee is het ook de derde meest voorkomende ziekte ter wereld. "Migraine typeert zich meestal door een kloppende pijn aan één kant van je hoofd, die kan verergeren door te bewegen. Daarnaast kan je je misselijk voelen en gevoelig zijn voor licht en geluid," vertelt Powles.

Helaas bestaat er nog geen wonderpilletje om migraine te voorkomen. Het goede nieuws? "Migraine wordt minder erg naarmate je ouder wordt," aldus de arts.

Als je een aanval krijgt, kan je het best in een stille, donkere kamer gaan liggen en iets warms of kouds aanbrengen op de plek waar je pijn hebt. Migraine wordt vaak uitgelokt door triggers als alcohol, stress, vermoeidheid en bepaalde voedingsmiddelen. Probeer dus zoveel mogelijk op zoek te gaan naar jouw persoonlijke triggers. Drink daarnaast veel water, slaap voldoende, eet gevarieerd en sla geen maaltijden over om je risico op een migraineaanval zo veel mogelijk te verminderen.

6. Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een intense, kloppende pijn die elke dag (of bijna elke dag) optreedt en weken tot maanden kan aanhouden. De hoofdpijn slaat een of meer keren per dag toe, houdt een kwartier tot drie uur aan en doet zich altijd aan een kant van je hoofd voor, vooral rond het gebied van de ogen. Vaak gaat de pijn ook gepaard met rode, waterige ogen of een verstopte neus.

Hoewel artsen niet echt weten wat de oorzaak is, komt de aandoening vaker voor bij rokers en zware drinkers. Ook plotselinge temperatuurverhogingen of sporten bij warm weer lokken vaak meer aanvallen uit.

"Helaas helpen de pijnstillers niet die je vrij bij de apotheek kan krijgen. Als je denkt dat je last hebt van clusterhoofdpijn, raadpleeg dan je arts. Die kan bekijken welke behandeling het best voor je is," besluit de arts.

Meer over Powles

gezondheid

ziekten

ziekte