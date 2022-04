6 plekken waar je luxueus kan dineren: liftknopjes van Chanel en 60 euro voor een ei van Dior

Wil je een designeroutfit eens omruilen voor een designermaaltijd? Dat kan, want verschillende modehuizen houden het niet enkel meer bij kleding en accessoires. Ze wagen zich ook steeds vaker aan het uitbaten van hippe restaurants en bars. Bij deze zes plekken kan je heerlijk dineren, terwijl je in een interieur à la Chanel, Dior en Gucci baadt.

1. Gucci Osteria

Gucci Osteria is een reeks Italiaanse restaurants, gevestigd in Firenze (Italië), Beverly Hills (Verenigde Staten), Tokio (Japan) en Seoel (Korea). Het Italiaanse modehuis opende zijn eerste restaurant in 2018 in Firenze, de geboorteplaats van het Huis van Gucci. Osteria won sindsdien drie Michelinsterren, onder leiding van chef-kok Massimo Bottura. Maar geen nood, je valt niet omver van de prijzen. Je kan er ook een burger eten voor 25 euro. Een fles wijn? Die kost gemiddeld zo’n 40 euro. In het interieur mixt het Italiaanse modemerk allerlei printjes: van een dambord vloer tot bebloemd behangpapier van de bomma. Je krijgt de volledige Gucci ervaring.

Meer informatie vind je op gucciosteria.com

2. Monsieur Dior

Op de Avenue Montaigne in liefdesstad Parijs vind je het restaurant Monsieur Dior. Chef-kok Jean Lambert tovert er de Franse levenskunst op je bord. Van een croque met truffel tot overheerlijke ravioli. Het menu is wel iets prijziger: voor dat croqueje betaal je 38 euro en het ‘Christian Dior ei’ kost 60 euro. Het interieur schreeuwt ook Dior, de stoelen hebben zelfs het welbekende pied-de-poulemotief. De muren zijn bedekt met een immens picturaal werk van de Franse kunstenaar Guy Limone: het werk bevat duizenden beelden uit de archieven van Dior.

Meer informatie vind je op www.dior.com.

3. Dolce & Gabbana Gold Martini Bar

Geniet van la dolce vita bij de Dolce & Gabbana Gold Martini Bar in hartje Milaan. Zoals de naam doet vermoeden, gaat het om een samenwerking tussen de twee Italiaanse merken Martini en Dolce & Gabbana. Het is the place to be voor een lekkere lunch, gezellige aperitief of heerlijk diner geïnspireerd op Siciliaanse tradities. Je betaalt je gelukkig niet blauw: voor 12 euro heb je een verfrissende Dolce & Gabbana Martini. Wanneer je de bar binnenwandelt, word je ondergedompeld in zwart en rood: de kleuren van Martini. Op de vloer kronkelt een draak, een mythisch figuur dat Dolce & Gabbana verschillende keren in hun collecties verwerkte.

Meer informatie vind je op world.dolcegabbana.com.

4. Café Citron

Nog een pareltje in Parijs is Café Citron van de Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus. Het café is te vinden in de bekende warenhuisketen Galeries Lafayette op de Champs-Élysées. Je waant je er als het ware in de Provence, zittend tussen citroenbomen. Smullen van zalige zoetigheden zul je zeker doen: bekende Franse patissiers zoals Cédric Grolet en Jeffrey Cagnes stelden namelijk de menukaart op. Zo geniet je er voor de relatief schappelijke prijs van 9 euro van een verrukkelijk citroentaartje.

Meer informatie vind je op cafecitronparis.com

5. Nobu

Het restaurant Nobu in Milaan behoort tot het Armani-imperium. De keuken wordt gerund door bekende Japanse sushichef Nobuyuki Matsuhisa. Hij biedt een menu aan dat de traditionele Japanse keuken mengt met Peruaanse en Italiaanse invloeden. Zowel het eten die als ware kunstwerkjes worden gepresenteerd als het strakke interieur, stralen de elegantie uit waar Armani naar streeft. De prijzen zijn gevarieerd: voor een pasta met knoflooksaus en inktvis betaal je 26 euro, vijf oestertjes kosten je 36 euro.

Meer informatie vind je op www.armani.com.

6. Beige at Chanel

In het Chanel Ginza gebouw in Tokio krijg je op de bovenste verdieping a taste of Chanel. Het restaurant Beige at Chanel werkt samen met Franse chef-kok Alain Ducasse, bekend om zijn restaurants met drie Michelinsterren. De driesterrenzaken zijn Louis XV in Monte Carlo, zijn restaurant in het hotel Plaza Athénée in Parijs en zijn restaurant in The Dorchester Hotel in Londen.

Wat je mag verwachten? Een verrukkelijke mix van de Franse en Japanse keuken. Verrukkelijk, maar wel prijzig: een menu bestaande uit een voorgerecht, vis- of vleesgerecht en dessert kost 118,54 euro. Je wordt dan wel helemaal ondergedompeld in Chanel: de stoelen zijn in tweed stof - bekend van Chanel’s deux-pièces - en zelfs de liftknopjes zijn in het logo van Chanel.

Meer informatie vind je op beige-tokyo.com

