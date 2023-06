6 jaar lang werd politica Valerie Van Peel misbruikt als kind. “Die man was een meester in manipulatie”

“Als achtjarige wist ik niet wat me overkwam. Hij legde een deel van de schuld bij mij, want ‘ik had toch meegedaan?’” Zes jaar maakte een man die bij haar gezin over de vloer kwam, misbruik van N-VA-kamerlid Valerie Van Peel. Als kind zweeg ze, nu niet meer. In naam van alle ‘overlevers’. Want de littekens die ze meedragen, zijn allesbepalend. “Het is geen toeval dat ik al zes jaar geen relatie heb.”