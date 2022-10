6 geheime bestemmingen dichtbij die op hun best zijn in de herfst. “Hier kan je gratis oesters rapen”

Of je nu wilt profiteren van de Indian summer of aftelt naar de herfstvakantie: deze periode schreeuwt om een weekendje weg. Inspiratie nodig? Je kan verse oesters plukken in Nederland of een nachtje sterrenkijken onder de Duitse wolken. De NINA-redactie tipt hun favoriete adresjes, die ze eigenlijk liefst van al geheim zouden willen houden. Graag gedaan.

1. Yerseke: oesters voor het rapen

Producer Melanie: “Ben je zot van oesters, dan is Yerseke de place to be. Mijn man en ik stoppen er onderweg naar de Nederlandse kust gegarandeerd. Vanuit een van de vele etablissementen kijk je uit op de oesterputten, terwijl je smult van oesters uit verschillende landen of van een heerlijke vissoep. De Oesterput is een leuk adresje. Helemaal top is het als je zelf de oesters gaat rapen op het strand van Yerseke, gratis en voor niets. Neem een fles wijn mee en je plukt de dag (of een oester in dit geval). Yerseke ligt op een ­luttele drie kwartier van Antwerpen.”

2. ’t Witte Huis: slow living op zijn best

Moderedacteur David: “Met mijn drukke job en een goedgevuld ­sociaal leven snak ik soms naar onthaasting. Dat vind ik vooral in Nederland. De provincie Overijssel in het oosten van het land heeft prachtige plekjes. Ik ben helemaal weg van ’t Witte Huis. 120 jaar geleden was het een biljarthuisje, nu een puik logeeradresje. ­Eigenares Lucienne heeft een ambachtelijk decomerk met natuurlijke materialen en het interieur is een showcase voor haar mooie wol en linnen. Ook alle keramiek is van Nederlandse makelij. Buiten zie je reetjes en hoor je uilen en nachtzwaluwen. Veel meer dan ­cocoonen en wandelen in het aangrenzende beschermde natuurgebied doe je er niet. Even verder hebben ze nog een tweede adresje, de Lemelerberg Lodge, waar je helemaal off the grid bent.”

Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen - bymolle.com. Vanaf 330 euro voor 3 nachten.

3. Warredal: als rust een must is

Reporter Anke: “Even ontsnappen aan the big city vibes? Dat doe ik graag in Warredal in Limburg. In deze groene oase verblijven mijn man en ik in een cosy cabin in het bos. We hebben er een houtkachel en een zonneterras, we treffen er buren noch wifi. Ontkoppelen is de boodschap als rust een must is. Sommige cabins hebben een hottub voor de deur. Op het domein kan je ook een sauna reserveren, met zicht op eindeloos groen. Hier ontbijt je buiten, met alleen maar je pruttelende koffie in de Bialetti en fluitende vogels op de achtergrond. Kortom, een heerlijk nest voor stadsmussen zoals wij.”

Ketelstraat 77, 3680 Maaseik - warredal.be. Vanaf 357 euro voor 3 nachten in een Sweet Cabin, 2 personen.

4. Duitse Eifel: staren naar de sterren

Redacteur Liesbeth: “Ons land behoort tot de meest verlichte plekken ter wereld. Gelukkig hoef je geen úren te rijden om je even te hullen in complete duisternis. Het Duitse natuurpark Eifel is namelijk een duisternisreservaat, en daarmee is het de perfecte plek om naar de hemel te staren, satellieten en (vallende) sterren te zien. En als je geluk hebt: de magische Melkweg. Slapen doe ik het liefst bij Susanne en Rainer Kuhl, een lief gepensioneerd koppel dat sinds dit jaar een vakantiehuisje geopend heeft. Rond middernacht kruip je onder een deken op een veldbed, met een thermos thee binnen handbereik. En dan is het genieten van een eindeloos spektakel, waarbij je je plots héél klein kan voelen.”

Hochstraße 1, Mechernich-Lückerath - Sterner Garten, Duitsland. Vanaf 95 euro voor een nacht.

5. Baldeneysee: alleen met twee

Redacteur Chloë: “Per ongeluk botste ik op de Baldeneysee tijdens een wandeling met mijn vriend. Het is een uitgestrekt meer gelegen in de Duitse stad Essen. Je kan er makkelijk parkeren en wandelt er vlot door het bos grenzend aan het meer. Wie omhoogklimt, wordt beloond met een magnifiek uitzicht. En net op die plek is het ideaal voor een romantische picknick. Niet veel mensen hebben datzelfde plan: je zit er alleen met z’n tweetjes. Er is meer dan meer: bootjes huren, rolschaatsen en mountainbiken kan er allemaal. Al kom ik er vooral voor de dosis Duitse zuurstof.”

6. Baai van de Somme: uitwaaien met een plus

Eindredacteur Geertrui: “Los van alle oorlogshistoriek die hier nog leeft, en die meer dan het ontdekken waard is – check de excursies die Gil Bossuyt van Frontaaltours geeft – is de Baai van de Somme een plek om te herbronnen. Wandelen, fietsen, je verdiepen in de natuur: de mogelijkheden zijn even eindeloos als de vergezichten. Gun je ogen en je geest wat rust in hotel-restaurant Le Cap Hornu, een plekje dat onder je huid kruipt. Het ligt vlak bij de zee, in het charmante dorpje Saint-Valery-sur-Somme. Picardië ten top, quoi.”

Saint-Valery-sur-Somme, Frankrijk. Meer info via frontaaltours.com - baiedesomme.fr/lieu/1-12-cap-hornu-hotel-restaurant.

