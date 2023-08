6 euro in het Kruidvat voor de ‘wonderolie’ die actrice Helen Mirren (78) op haar huid gebruikt. Werkt het echt?

Actrice Helen Mirren (78) doet monden openvallen als covermodel voor het lifestylemagazine DuJour. Geen tonnen make-up, geen laagje Photoshop over de lijntjes in haar gezicht. Het icoon zweert naar eigen zeggen bij een betaalbaar keukenmiddeltje voor haar frisse gezicht. Werkt het voor iedereen?

Je kent haar van films als ‘Calendar Girls’ of ‘The Last Station’ en van haar rol als de Queen in de gelijknamige film van 2006. Ondertussen is de Britse Helen Mirren 78, maar ze deinst nog niet terug van de spotlights. Op de cover van het Amerikaanse mode- en lifestylemagazine DuJour straalt ze in een statementoutfit en kijkt ze zelfzeker in de lens.

Zo’n zelfzekere oudere vrouw valt op. Wat is haar geheim, vragen mensen zich op sociale media af. Hoe ziet ze er op die leeftijd nog zo fris uit?

In het Amerikaanse magazine People onthult de actrice nu haar voornaamste beautygewoonte. “Ik ben dol op castorolie. Het is een ge-wel-dig product. Ik gebruik het voor mijn haar, huid, wenkbrauwen, wimpers en vingernagels.” En je koopt het voor amper 6 euro gewoon bij Kruidvat.

Echte ‘wonderolie’? De dermatoloog nuanceert.

Castorolie wordt gewonnen uit de exotische castorplant, ook wel de ‘wonderboom genoemd’ omdat die zo snel groeit. Velen noemen het daarom de ‘wonderolie’. Plus, het kruidige en stroperige bruine olie zou de haargroei bevorderen én rimpels tegengaan, omdat ze veel omega-3-, omega-6- en omega-9-vetzuren bevat.

“Het is een vrij gekend huis-tuin-en-keukenmiddel”, zegt dermatoloog Griet Voet. “De oude Egyptenaren gebruikten het al voor diverse doeleinden. De belangrijkste functie van het product is hydratatie. Olie voedt je huid goed, maar het maakt je haar ook zacht en soepel.”

“Ja, castorolie zou dus kunnen dienen als een anti-agingmiddel”, zegt ze. “Want een goed gehydrateerde huid is essentieel om veroudering tegen te gaan.” Ook op je haar en nagels kan je de olie gebruiken, zoals Helen doet. “Het kan bijvoorbeeld ook helpen als je veel last hebt van droge haarpunten. Plus, het geeft je lokken meer glans.”

Toch zou ze het geen wonderolie noemen. “Want er is niet veel medisch onderbouwde literatuur over de werkzaamheid ervan. Er is ook maar beperkt bewijs dat castorolie voor gezonder en glanzender haar zorgt. Kokosolie doet dat nog beter. Sommigen beweren ook dat castorolie — of argan- of kokosolie — je haar doet groeien. Dat is niet waar.”

Ook voor rimpels zijn er verschillende producten die beter werken dan castorolie, zegt Voet. “Vooral gelaatscrèmes met vitamine A, C en hyaluronzuur geven je huid een extra anti-agingboost.”

Let op, dit type huid is echt niet blij met castorolie

Bovendien is castorolie ook niet geschikt voor iedereen, waarschuwt de dermatologe. “Het is een olie en dus best vettig. Olie is ook vaak comedogeen (het verstopt de talgklieren, red.) en kan zo onzuiverheden, mee-eters of puistjes doen ontstaan.”

“Extra olie aanbrengen op een acnégevoelige huid, of dat nu op je gezicht, rug of schouders is, is daarom geen goed idee”, zegt Voet. “Je kan ook allergisch zijn voor castorolie, al is dat gelukkig zeldzaam. Ervaar je een branderig, prikkend of jeukend gevoel en krijg je roodheid na gebruik? Dan vermijd je het product best.”

