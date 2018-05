53-jarige Monica Bellucci is het nieuwe gezicht van Nivea Liesbeth De Corte

14 mei 2018

14u49 0 Nina Op schoonheid staat geen leeftijd. Een cliché als een huis, maar wél eentje dat klopt. Dat bewijst ook Monica Bellucci die het nieuwe gezicht is voor Nivea.

“Ja, een vrouw van 50 jaar of meer voelt zich vaak heel goed in haar vel, met heel wat kostbare levenservaring. Ze kan liefhebben en begeerd worden, zonder complexen. Ze kan zichzelf heruitvinden. En Monica Bellucci maakt 100% deel uit van deze generatie.” Zo maakt Nivea bekend dat het 53-jarige supermodel de nieuwe ambassadrice is voor het Nivea Cellular Filler gamma.

Ergens een logische keuze, want als er iemand een natuurlijke zelfzekerheid uitstraalt, is het wel Monica Bellucci. Dat bewees ze al eerder door op haar 50e een Bondgirl te spelen. “Je moet gewoon accepteren dat de jaren voorbijgaan. In een wereld waar iedereen bang is om oud te worden, is het een fantastisch gegeven om te kunnen zeggen dat men op elke leeftijd kan liefhebben en begeerd worden”, reageert ze zelf.

Het gamma van Nivea focust op drie producten. Het sterproduct: Nivea Hyaluron Cellular Filler + Verstevigende Dagcrème SPF 15. Deze dagcrème activeert je huidcellen en vult je rimpels op, waardoor je huid steviger en goed gehydrateerd is. De Nivea Hyaluron Cellular Filler + Volume Pearls is een verzorging met Collageenbooster, en voor een egale teint gebruik je best Nivea Cellular Filler + Egaliseert & Camoufleert Getinte Perfectionerende Fluid.