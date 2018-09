5 x de grootste foodtrends waar we dit najaar van gaan smullen Nele Annemans

04 september 2018

10u12

Bron: PureWow 0 Nina Sommige tradities verdwijnen nooit: pompoensoep in de herfst, een glaasje glühwein in putje winter en een ijsstronk op het kerstdiner. Maar als je je Instagramfeed een beetje up-to-date wil houden, hebben we een aantal leukere voedingtrends gevonden die huge gaan worden deze herfst (en we hebben niet over matcha lattes, beloofd!).

Alles met kaneel

Of je nu er van houdt of niet: kaneel wordt de smaak van het najaar. En niet alleen kaneelbroodjes zullen over de toonbank vliegen, Ben & Jerry's kwam zelfs al met veganistisch ijs op de proppen dat het specerij bevat. Een echte bakprinses? Waag je dan eens aan een taartbodem van kaneelrollen of een gigantisch kaneelbrood.

Israëlisch voedsel

Hoewel de voorspelling was dat de smaken uit het Midden Oosten mainstream zouden worden in 2018, zien we dat vooral de voeding uit Israël enorm populair is. En nee, we hebben het niet alleen over pita's en hummus. Verwacht dit najaar aan wat meer jachnun, chrein en malabi op je bord.

Yerba mate

Talloze keren geprobeerd om een matchaliefhebber te worden, maar gefaald? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Yerba mate is hét nieuwe theeachtige drankje uit Argentinië dat helemaal niet bitter is. Hoewel het noch koffie, noch thee is, brouw je het zoals thee en bevat het bijna evenveel cafeïne als een kopje koffie. Bovendien zou het boordevol goede voedingstoffen zitten. Santé!

Het pegan-dieet

De nieuwste (di)eettrend? Het pegan-dieet: een versmelting van het paleo- en het veganistische dieet, bedacht door dokter Mark Hyman, medische directeur van de Cleveland Clinic Centre for Functional Medicine. Wat er op het menu staat? Plantaardige voeding, goede vetten en weinig koolhydraten. Ongeveer drie vierde van je maaltijden bestaat uit groenten en fruit en een vierde uit gezonde eiwitten en vetten. Niet voor zoetebekjes onder ons dus!

Fruicuterie

Foodsharing, en dus ook de gigantische borden met tal van hapjes, wint aan populariteit. Maar we hebben gemerkt dat vooral deze vegetarische variant erg geliefd is. Gemaakt met een overvloed aan vers fruit, verschillende kazen en hapjes in plaats van gezouten vlees, mag je van deze fruicuterieborden wel met een gerust hart blijven smullen.