5 trendy zelfhulpboeken voor singles en wat je ervan kan leren

Het valt niet mee om single zijn in coronatijden. Met een rem op onze sociale contacten en een immer toenemende huidhonger lijkt het soms wel of je gevangen zit in je situatie. Maar je bent niet alleen, in België alleen al zijn er zo’n 2,2 miljoen alleenstaanden. Omdat het nu meer dan ooit belangrijk is om rust te vinden bij jezelf hebben we 5 trendy zelfhulpboeken onder de loep genomen. Het lef vinden om jezelf te zijn of een detox voor je liefdesleven? Met een fluostift in de aanslag vatten we voor je samen wat je van elk boek kan leren.