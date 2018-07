5 tips voor het daten van een introvert Margo Verhasselt

13 juli 2018

15u03 0 Nina Tegenpolen zouden elkaar aantrekken, wat wil zeggen dat jij als levendige spring-in-'t-veld tot over je oren verliefd kunt zijn op een echt muurbloempje. Je krijgt van ons het beste advies wanneer jouw liefste geen spraakwaterval is.

Het kan moeilijk zijn om een goede relatie te hebben wanneer je helemaal niet op elkaar lijkt. Zo kan je lief het geweldig vinden om in de spotlight te staan, terwijl jij veel liever vanop een veilige afstand toekijkt. Maar er zijn grotere verschillen tussen extraverte en introverte mensen. "Een introvert geeft de voorkeur aan rustige, ontspannende activiteiten, zonder al te veel storende stimuli. Een extrovert is net het tegenovergestelde. Hoe luider en meer drukte, hoe liever," legt psycholoog Laurie Helgoe uit aan lifestylewebsite Well + Good. Dat kan natuurlijk voor spanning zorgen.

Maar er is een positieve kant aan het verhaal. Wanneer jij en je lief complete uitersten zijn, zullen jullie een band krijgen die twee mensen die op elkaar lijken nooit kunnen evenaren. De beste tips voor wanneer jullie alle twee aan de andere kant van het spectrum zitten.

1. Stil betekent niet ongeïnteresseerd

Mensen met een introverte persoonlijkheid hebben meer tijd nodig om hun gedachten op een rijtje te zetten voor ze een uitspraak doen. Ze denken meer na voor ze iets zeggen. "Ze vormen een idee of mening in hun hoofd terwijl een extravert zich vaak sneller gaat uitspreken. Dat kan ervoor zorgen dat ze iets fout overbrengen, waarna ze rond de pot gaan draaien," legt Helgoe uit. Soms wordt stilte bekeken als ongeïnteresseerd, maar niets is dus minder waar.

2. Probeer niet door de stiltes heen te praten

Het is een logische reflex, mensen houden niet van onaangename stiltes. Ooit al in een lift gestaan met een collega die je niet goed kent? Kans is groot dat je schoenen of nagels er nog nooit zo interessant uitzagen. Wanneer je conversatie met een introverte persoon stilvalt, ga dan niet proberen door te ratelen. Geef ze de ruimte die ze nodig hebben om de woorden te vinden.

"Het kan de conversatie beëindigen wanneer je te snel een leegte wil opvullen," stelt Helgoe. "Ze zullen zich een weg banen uit het gesprek omdat ze geen tijd krijgen om na te denken over wat jij zegt of over wat zij willen antwoorden." Geef je hen wel de tijd om na te denken, dan krijg je waarschijnlijk een goed antwoord en kan de conversatie vlot verdergaan.

3. Leer lichaamstaal lezen

We schreven een tijdje terug al dat lichaamstaal o zo belangrijk is voor je liefdesleven. Ook bij introverten is het oppassen geblazen wanneer ze zich niet goed in hun vel voelen. Omdat ze niet - zoals de soms nogal luidruchtige extravert - van de daken schreeuwen hoe ze zich op alle momenten van de dag voelen, is het erg praktisch wanneer je hun lichaamstaal kunt interpreteren. Een gefronste wenkbrauw kan aantonen dat er wordt nagedacht. Bij gekruiste armen pas je best even op want dan kan betekenen dat er een discussie op komst is.

4. Onderhandel over je sociale wensen

Als extravert ga je steeds opnieuw mensen opzoeken, je zoekt sociaal contact. Introverten raken soms overweldigd wanneer ze plots veel nieuwe mensen leren kennen of naar een drukke plek moeten (een concert, groot feest). Omdat jullie beiden het compleet tegenovergestelde leuk vinden, is het belangrijk dat er compromissen worden gesloten. Zo kan je afspreken naar een feest te gaan en beloven daarna ook nog wat tijd met z'n tweeën door te brengen.

5. Maak regels over ruzies

Klinkt het niet, dan botst het. Ruzie maken kan frustrerend zijn wanneer je niet even mondig bent. De introvert in de relatie zal eerder een discussie uit de weg gaan, terwijl de extravert geen bang heeft van een hard woord zo nu en dan. De weg naar succes? Maak regels.

Voor de extravert zien die er zo uit: vraag je partner dat ze je vertellen wanneer er iets mis is, en laat hen weten dat jij niet meteen boos zal worden. Je partner heeft waarschijnlijk even tijd nodig om zijn woorden bij elkaar te sprokkelen dus gun hen die ook. Probeer ook nooit je stem te verheffen, eerst en vooral omdat dat geen zin heeft en vaak ook omdat introverte personen erg gevoelig zijn.

Regels voor de introvert: maak duidelijk wat je wil. Als je tijd en ruimte nodig hebt, wees daar dan ook eerlijk over. Krijg je het benauwd van een verheven stem? Vraag dan dat ze op een normale manier praten. Maar vooral: wees eerlijk en probeer open te zijn met je partner, alleen zo komen jullie er op een gemakkelijke manier uit.