Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud 5 tips voor een stressvrij kerstdiner Aangeboden door Lekker van bij ons

17 december 2019

09u00 0 Nina Het leek allemaal zo leuk toen je het een tijdje geleden voorstelde: gastvrouw- of heer van dienst zijn op kerstavond. Je zag jezelf al door de keuken walsen als een ware Nigella Lawson en met evenveel stijl een verrukkelijke maaltijd op tafel toveren. Fast forward naar vandaag: kerst komt met rasse schreden dichterbij en je hebt nog niet eens een menu, maar wel al rode vlekken in je hals van de stress. Klinkt herkenbaar?

Geen zorgen, met deze tips wordt kerstavond iets minder bloed, zweet en tranen en iets meer Nigella.

1. Ken je eigen keukenprinsesgehalte

Ben je een beginner in het kerstkoken of heb je al wat kerstdiners op de teller? Dat speelt zeker een rol in je keuze voor het kerstmenu. Heb je geen of weinig ervaring? Hou het dan simpel. Begin niet met soufflés, gevulde kalkoenen en zelfgemaakte kaaskroketten als je nog nooit een fornuis van dichtbij gezien hebt. Kook met producten die je al kent, zoals aardappelen of varkensvlees. Wil je met kerst toch een “specialleke” doen? Maak het gerecht dan vooraf eens klaar. Test het recept en je werkwijze, zodat je kan bijsturen waar nodig. Ook de meer geroutineerde hobbykoks maken hun menu beter niet voor het eerst op kerstavond klaar. Er kan altijd iets mislopen en beter een ingezakte generale repetitie dan een aangebrande première.

2. Kies je gerecht wijselijk

Oké, je weet al dat je geen sterrenmaaltijd op tafel moet proberen te zetten als je amper weet met welk mes je je groenten snijdt. Maar welk gerecht zet je dan wél op tafel? Er is online immens veel inspiratie te vinden. Zoek gewoon iets dat je wel lekker en simpel genoeg lijkt. Een gerecht dat je simpelweg in de oven schuift en waar je niet meer naar om hoeft te kijken is ideaal. Denk aan een sappig varkensgebraad of een winterse lasagne: niet alleen kan je daar een hele familie mee voeden, het moet ook nog een paar uur in de oven. Ondertussen kan je nog even afwassen, de tafel dekken, je kledij en make-up uitkiezen… zonder je te hoeven haasten. Minder stress!

3. Planning is key

Alles in het leven loopt vlotter met een duidelijke – en realistische – planning. Zo ook jouw kerstdiner. Maak je plan al een maand (of langer) op voorhand. Schrijf in detail op wat je nodig hebt en wat er nog moet gebeuren tussen dat moment en kerstavond. Per gerecht op je menu schrijf je de ingrediënten op. Zoek de meest efficiënte manier waarop je al je gerechten kan klaarmaken. Heb je bijvoorbeeld wel voldoende plaats op je fornuis om alles tegelijkertijd te doen? Denk ook aan de randactiviteiten. Boodschappen doen, het huis schoonmaken en decoreren, de tafel dekken, jezelf klaarmaken, de kinderen klaarmaken,... Het hoort er allemaal bij en neemt tijd in die je niet in de keuken kan doorbrengen. Als je vooraf met alles rekening houdt en duidelijk structureert in je planning, dan ga je met een glimlach die kerstavond tegemoet. Alles onder controle!

4. Neem een voorsprong

Ken je het principe van mealpreppen? Drukbezette moeders nemen vaak een voorsprong op de komende week door op zondag al het voorbereidende werk te doen voor hun maaltijden. Dat betekent rijst koken, groenten snijden en roosteren, wat je maar vooraf kan doen om op het moment zelf in een paar tellen een maaltijd op tafel te toveren. Dat systeem kan je gerust ook toepassen op je kerstdiner. Of kies voor een gerecht dat zelfs nog lekkerder is als het een nachtje kan “trekken”, zoals stoofvlees met varkenswangetjes. Dat kan je perfect al de dag voordien klaarmaken.

5. Delegeren kan je leren

Het is best wel een hele klus om hapjes, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert klaar te maken en tussendoor nog je huis piekfijn in orde te krijgen. Tel daar nog een kleuter bij die aan je been komt hangen, of een (schoon-)moeder die je elk uur belt om er zeker van te zijn dat je het toch niet verprutst… Je stresslevel schiet meteen de hoogte in. Maak het jezelf wat makkelijker en geef enkele taken uit handen. Die kinderen neemt je partner wel even mee naar een speeltuin. Of nog beter: laat ze samen het huis poetsen. Die schoonmoeder zal maar al te blij zijn als je haar voorstelt om ook een paar hapjes of een dessert te maken. Win-win: zo heeft zij het gevoel dat ze wat controle heeft én kan jij je concentreren op het hoofdgerecht.

Ben je nog op zoek naar een heerlijk gerecht dat je met veel trots kan serveren op een stressvrije kerstavond? Probeer dan dit feestelijk varkenskroontje. Minder ervaren koks kunnen de stro-aardappeltjes ook kant- en-klaar kopen. Of je serveert er diepvrieskroketten bij. Een beetje creativiteit om het jezelf gemakkelijker te maken kan geen kwaad (en iedereen houdt van kroketten!).

Varkensvlees is een ontzettend veelzijdig stukje vlees: lekker van staart tot snuit. Zo wordt er amper iets verspild. Nog meer inspiratie nodig? Je vindt nog heel veel andere recepten op www.lekkervanbijons.be/recepten.

Feestelijk varkenskroontje met veenbessen, witloof en stro-aardappeltjes

Ingrediënten (6 personen)

1 varkenskroontje van +/- 800 g (met beentjes) • 2 theelepels venkelzaad • 2 theelepels komijn • 1 theelepel gedroogde chiliflakes (optioneel) • 2 theelepels olijfolie of arachideolie • boter • grof zeezout • 2 rode uien • 1 zakje veenbessen • 2 eetlepels balsamicoazijn • suiker naar smaak • 12 stronkjes witloof • 1 kg bloemige aardappelen

Recept

• Verhit de oven op 200°C. Leg het varkenskroontje in een ovenschotel en wrijf het in met wat olie. Strooi er venkelzaad, komijn, chili (optioneel) en zeezout over en laat 15 minuten roosteren in de hete oven.

• Verlaag de temperatuur tot 150° C en laat 45 minuten braden. Haal het varkenskroontje uit de oven, laat het rusten op een rooster boven een diep bord, losjes verpakt onder aluminiumfolie.

• Maak ondertussen de veenbessensaus: smelt 1 eetlepel boter in een steelpannetje op een middelhoog vuur. Snipper de rode ui en voeg toe aan de boter, laat 10 minuten zachtjes fruiten. Voeg de veenbessen toe en laat zachtjes garen tot ze openspringen. Voeg eventueel een klein scheutje water toe om aanbranden te voorkomen. Voeg de balsamicoazijn en de suiker toe en laat indikken.

• Maak het witloof schoon. Neem een brede (lage) pot en laat een klontje boter smelten in een bodempje water. Schik er de stronkjes witloof in en laat onder deksel garen. Kruid met peper en zout.

• Voor de stro-aardappeltjes: snijd de geschilde aardappelen in fijne julienne van 2 mm. Dit gaat gemakkelijk op een mandoline maar lukt met wat geduld ook prima met de hand. Spoel onder koud water en laat goed uitlekken. Droog met een propere keukenhanddoek.

• Bak de stro-aardappeltjes krokant en goudbruin in een friteuse op 180° C. Kruid met wat zeezout.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/feestelijk-varkenskroontje-met-veenbessen-witloof-en-stro-aardappeltjes