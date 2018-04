5 tips om Instagram te gebruiken zonder dat het je zelfbeeld schaadt Liesbeth De Corte

25 april 2018

07u53

Bron: Huffington Post 0 Nina Anno 2018 zijn sociale media niet meer weg te denken uit ons leven. Volgens een onderzoek uit 2016 spenderen we elke dag gemiddeld 50 minuten aan Facebook en co. Echt gezond is dat niet. Naast de potentiële smartphone-verslaving die om de hoek loert, heb je vaak de neiging om jezelf te vergelijken met andere Instagramgebruikers, die veelal slanker zijn, het ene reisje na het andere doen en voortdurend de tijd van hun leven hebben. Niet echt goed voor je zelfbeeld dus.

“Het zijn niet alleen de tieners of jaloerse types die zichzelf vergelijken met andere mensen. Het overkomt iedereen,” vertelt Emily Weinstein, een onderzoekster van de Harvard University die zich verdiept heeft in Insta-envy. Is de enige oplossing dan om Instagram te mijden als de pest? Ook dat is volgens psychologen niet echt realistisch, omdat we tegenwoordig in een “hyper geconnecteerde samenleving” leven. Daarom: vijf tips om Instagram te gebruiken, zonder dat je na een scrolbeurt opgezadeld zit met een deuk in je zelfvertrouwen.

1. Dump de accounts die je niet vrolijk maken

Denk bij elke foto even na hoe je je voelt. Laat die ene post van een reisblogster je groen zien van jaloezie, omdat je zelf aan het bureau gekluisterd zit? Dan is het misschien tijd om dit account te ontvolgen. Probeer alleen die pagina’s bij te houden die je gelukkig maken, denk aan schattige kittens of die ene vriendin die verhuisd is naar de andere kant van de wereld.

2. Kies voor méér positieve vibes

Heb je een account gevonden dat spontaan een glimlach op je gezicht tovert? Perfect. En nu je toch bezig bent, kan je eens zoeken naar gelijkaardige Instagrampagina’s die je eveneens goed laten voelen. Voor veel mensen gaat het dan vaak over grappige memes of accounts die draaien rond een leuke hobby.

3. Besef dat wat je ziet, niet the real deal is

Als je een reclamecampagne ziet met een of ander model, besef je wel dat er Photoshop aan te pas is gekomen. Bij vrienden leg je die link niet meteen. Je vergeet bij wijze van spreke dat iemand tien keer moest poseren voor het perfecte kiekje, om er vervolgens tien filters over te leggen. Dan wordt het wel heel gemakkelijk om je in medelijden te wentelen en te denken: “Iedereen amuseert zich rot en is een pak succesvoller dan ik, saaie grijze muis die ik ben”.

4. Post meer foto’s

Vaak zijn we meer bezig met scrollen door onze Instagramfeed, dan effectief te reageren op posts of zelf foto’s te plaatsen. Maar net door dat passief gebruik krijg je de neiging om jezelf te vergelijken, terwijl je actief gedragen op Instagram je een gevoel van verbondenheid bezorgt. Kortom, maak meer posts en geef vaker een spitsvondige reactie, dan zullen anderen ook sneller een comment achterlaten bij jou.

5. Vraag jezelf ‘waarom’

Of je nu op de trein zit, geen zin hebt om op te staan of een saai gesprek voert met je schoonouders: een van de voornaamste redenen waarom mensen op Instagram zitten, is om de tijd te doden. Achteraf worden we dan vaak overspoeld door een soort schuldgevoel, als in “Waar heb ik mijn tijd nu weer aan verspild". Stel jezelf daarom de vraag waarom je naar Instagram grijpt, en blijf als een zeurend kind volhouden met de ‘waarom’-vragen.

Neem nu het volgende scenario. “Waarom kijk ik naar Instagram? Omdat ik aan het aanschuiven ben aan de kassa in de supermarkt en ik verveel me. Waarom verveel je je? Omdat er niemand is om mee te praten. Waarom knoop je zelf geen gesprek aan met de persoon achter je in de rij? Omdat ik dat niet durf." Et voilà, probeer de volgende keer gewoon de moed bijeen te rapen om een van je omstaanders aan te klampen voor wat gezellig gekeuvel.