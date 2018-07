5 solo dates die je moet doen deze zomer mv

19 juli 2018

17u06 0 Nina Het woord 'date' doet meestal meteen denken aan een relatie, twee mensen aan een tafel met kaarslicht. Maar de romantische variant is niet de enige soort date die er bestaat. Jezelf mee uitnemen is ook een optie. En het is een goede manier om voor jezelf te zorgen. Het perfecte moment? De zomer.

Tijd alleen doorbrengen is dé manier bij uitstek om aan je zelfvertrouwen te werken en te zorgen dat je onafhankelijk wordt. Zelfs wanneer je een relatie hebt, kan een momentje voor jezelf goed zijn voor je welzijn.

1. Ga op weekend

Op zoek naar wat avontuur? Plan een weekendje weg voor jou alleen. Dat mag ver of dichtbij zijn. Je kan de natuur intrekken, eten wat je wil en wanneer je wil, en zelfs wat nieuwe mensen leren kennen.

Hostels zijn de ideale plek om te overnachten wanneer je alleen reist. Het is goedkoop en je ontmoet er vaak andere soloreizigers.

2. Ga naar een festival

De zomer is hét seizoen van de festivals, of het nu rond eten of muziek draait. Daarnaast zijn ze superleuk om ook alleen naartoe te gaan. Ga naar een lokaal foodtruckfestivalletje om lekkere snacks te proeven en interessante mensen te ontmoeten. Of snuif de sfeer op een muziekfestival op en dans een hele avond op je favoriete deuntjes.

3. Volg een les

Van koken tot schilderen: is er iets dat je stiekem altijd al wilde leren? Waar wacht je dan nog op? Raap je moed bijeen en volg een cursus deze zomer. Wees creatief en leer de artiest in jezelf kennen, ook al ben je nog geen professional.

4. Ga tweedehands shoppen

Pas zonder schaamte 26 verschillende jeansbroeken. Staar 15 minuten lang naar dat servies dat je eigenlijk nooit zal gebruiken. Loop een antiekwinkel binnen en buiten in 30 seconden. Bekijk die vintage jas, pas hem, twijfel, verlaat de winkel om dan toch terug te komen en hem toch te kopen. Wanneer je het alleen doet moet je je geen zorgen maken dat je iemand lastigvalt met je twijfels of getreuzel.

5. Ga naar een wellness

Het is een typische uitstap: een groep vriendinnen die samen een dagje naar de sauna gaan. Maar wat als je nu eens alleen ging? Puur genot en relaxatie gegarandeerd.

Geen geroddel terwijl je een pedicure krijgt, geen geklaag over die ene massage die toch niet was wat ze verwacht hadden en om maar te zwijgen van de reminder over het werk tijdens de lunch. Ga eens alleen naar een wellness, je zal er geen spijt van krijgen.