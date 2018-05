5 simpele trucjes om je glimlach te benadrukken MV

07 mei 2018

08u33

Bron: PureWow 0 Nina Een stralende glimlach staat hoog op onze lijst der schoonheden. Maar hoe hou je die tanden extra wit op een mooie dag? Wij geven tips.

Witte wijn in plaats van rode

Terrasjes à volonté deze week. Maar drink jij graag een glaasje wijn, kies dan voor een witte wijn in plaats van rode. We raden niet aan om massaal al je rode wijn weg te gieten, maar witte wijn maakt over het algemeen minder plekken op je tanden dan rode. Geen fan van wijn? Kies dan voor cava of champagne. Wil je absoluut wat rode wijn drinken? Drink tussendoor dan wat water.

Bronzer in plaats van blush

Bruine huid = witter uitziende tanden. Het contrast doet je tanden meer opvallen. Nog niet veel tijd gehad om in de zon te zitten, of ben je altijd wat bleker? Gebruik dan een bronzer op je jukbeenderen, voorhoofd, neus en kin om je hele gelaat een boost te geven.

Bananenschil

Hoe witter de tanden, hoe perfecter de glimlach. Je moet niet altijd diep in de buidel tasten om een witte glimlach te bekomen, een bananenschil tegen je tanden wrijven kan ook al plekken verwijderen en je tanden iets witter maken. Het proberen waard!

Kies een lippenstift met blauwe ondertoon

Dames die van rode lippenstift houden kennen het probleem. Lippenstiften met een oranje ondertoon, laten je tanden geel lijken. Terwijl een blauwe ondertoon een witter effect gaat geven.

Minder koffie

We weten het, leven zonder koffie is moeilijk. Maar die drie tassen per dag zijn niet zo goed voor jouw tanden. Als je meer dan een tas per dag drinkt (ook voor de thee drinkers onder ons) wordt aangeraden om de drankjes door een rietje te drinken zodat de drank niet meteen met je tanden in contact komt en vlekken maakt.