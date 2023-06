5 originele bestemmingen voor een honeymoon in Europa. “Je waant je op de set van een romantische film”

Op zoek naar een originele huwelijksreis? Of jullie nu culinaire fijnproevers, zonaanbidders of actievelingen zijn: deze vijf idyllische bestemmingen in Europa zouden het allemaal combineren, maar zijn nog niet doorgebroken als honeymoon destination .

Na de stress van een trouwfeest volgt traditiegewijs een ontspannende honeymoon. Een reis die je, als het goed zit, maar één keer maakt in je leven. Samen op avontuur gaan, lekker eten en genieten van de zon is wat je wil op een huwelijksreis. Hoewel de populaire bestemmingen als de Seychellen, Mauritius of Bora Bora dat allemaal bieden, zijn ze niet de beste keuze voor pasgetrouwde koppels die in alle rust van hun wittebroodsweken willen genieten.

Voor wie geen zin heeft om tussen tientallen andere snorkelende koppels op een cliché-eiland te belanden, tipt ‘Eliza was here’, een reisorganisatie die kleinschalige vakanties aanbiedt, vijf verborgen parels binnen Europa. Weg van het massatoerisme en met een unieke lokale cultuur.

Het kustdorpje Parga op Epirus staat bekend om haar kleurrijke huisjes.

Deze bestemming is ideaal voor natuurliefhebbers. Epirus is een bergachtige streek op het Griekse vasteland die voor de meeste mensen nog onbekend is. Dankzij haar ongerepte natuur, de rust en de vriendelijke bevolking, heb je er alle ingrediënten voor een weekje qualitytime met je kersverse man of vrouw.

En er is veel meer te zien dan alleen bergen. Breng eens een bezoekje aan de vele natuurparken, prachtige stranden of het pittoreske en kleurrijke kustdorpje Parga.

Na zo’n dag avontuur in de natuur zorgt Epirus ook voor een goed gevulde maag. De specialiteit van de lokale bevolking? Quiches met lokale groenten of kazen en hun traditionele likeur ‘tsipouro’ met bessen of kaneel.



Dit stadje op het Spaanse eiland Mallorca schreeuwt ‘idyllisch’. Je hebt er zicht op baaien met kristalhelder water en uitgestrekte zandstranden waar je ’s avonds de zon achter de Middellandse Zee ziet verdwijnen. Geniet daarbij van een goed glas wijn en lokale tapas en je waant je zo op de set van een romantische film.

Ook als het iets spannender mag, ben je op Mallorca aan het juiste adres. De prachtige kliffen nabij Llucmajor zijn ideaal voor een dagje klimmen, rappel of waaghalzen die graag van enkele honderden meters het water in springen.

De kustlijn van Chalkidiki.

Opnieuw Griekenland, maar dit keer het zonovergoten schiereiland Chalkidiki. Met meer dan 500 kilometer aan hagelwitte stranden kun je hier de badhanddoeken naar hartenlust uitrollen voor een relaxte honeymoon. Verder vind je er ook talloze wijngaarden en historische, pittoreske dorpjes,

Zoals het dorpje Paliouri bijvoorbeeld, een van de meest zuidelijke plekken van het schiereiland. Daar vind je gezellig beboste paden en een beschutte strandbaai waar pasgetrouwde koppels in alle privacy kunnen vertoeven. Het stadje heeft ook een klein centrum waar je lokale honing en olijfolie kan kopen.



Dit bergdorpje op Sardinië combineert het beste van twee werelden. Enerzijds vind je er authentieke kenmerken van het Sardijnse landschap. Denk oude rotsformaties en de typische ‘stazzi’-huisjes uit granietblokken. Maar hét symbool van de streek is ongetwijfeld zout, wat men er vroeger gebruikte om arbeiders mee te betalen. De streek staat dan ook bekend om haar grote zoutpannen en windmolens die zout malen en raffineren.

Anderzijds ligt het dropje op slechts 20 minuten van de moderne havenstad Olbia, waar je leuke wateractiviteiten kan doen. Van dolfijnen spotten tot een dagje suppen of kajakken op het water kristalblauwe water.

Bovendien heeft San Pantaleo een groot aanbod van lunchrestaurants met Italiaanse gerechten zoals pasta’s, pizza’s en gelato op sterrenniveau.



Silves is gelegen in het binnenland van de Algarve en is een van de mooiste dorpjes van Portugal. Het is de ideale honeymoonbesteming voor koppels die graag wandelen. De vele heuvels in het dorpje vormen prachtige routes voor een pittige hike.

Toe aan wat sightseeing? Dan vind je op het hoogste punt van Silves het Castelo de Silves. Dit rode kasteel is een van de best bewaarde overblijfselen van de Moorse overheersing.

Ook de lokale Portugese keuken is er eentje om je vingers van af te likken. Probeer eens de gegrilde sardines en cataplana, een traditioneel gerecht gemaakt met zeevruchten en rijst.

