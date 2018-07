5 oefeningen voor mooie bips mv

12 juli 2018

17u07 0 Nina 'Schat is mijn kont niet te dik in deze rok?' Het is een zin die niet meer vaak uitgesproken wordt in de slaapkamer. Hij werd omgeruild voor: 'Schat, is mijn kont dik genoeg in deze rok?'. Vormen zijn in en zo zorg je ervoor dat jouw bips er geweldig uitziet.

Squats behoren tot het rijtje klassieke fitnessoefeningen, samen met lunges en push-ups, maar worden de afgelopen jaar gezien als dé oefening bij uitstek om een aanwezige kont te kweken. Onder meer Beyoncé en Nicki Minaj zijn grote fan van de rage en ook heel wat andere dames gaan dagelijks even door de knieën. Om te weten welke wonderlijke effecten de oefening nu net heeft op onze billen, is het noodzakelijk om na te gaan welke spieren getraind worden. Onze billen zijn namelijk opgebouwd uit drie verschillende spieren waarvan de gluteus maximus, of grote bilspier, instaat voor de vorming en ronding van de bips.

Maar toch wordt, in tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, onze grote bilspier niet optimaal getraind wanneer we squats uitvoeren. Die oefening heeft eigenlijk een beter effect op je quadriceps, de spier aan de voorkant van je dij. Omdat we tijdens een squat ook ons evenwicht goed moeten beheersen, worden ook onze kuiten, bovenbenen, rug en buik getraind. Natuurlijk is het ook goed voor onze billen, maar wie echt een ferme bips wil krijgen, kan best ook nog andere oefeningen uitvoeren.

Het ultieme geheim om toch een mooie en volle poep te krijgen, is immers variëren tussen verschillende oefeningen aangezien je spieren ook uit verschillende soorten weefsel zijn opgebouwd. Daarbij mag je ook squats integreren.

De work-out voor mooie bips:

- Zet je handen en knieën op de grond. Beweeg je rechterbeen gestrekt naar achteren gedurende 90 seconden, je voet moet hoger komen dan je hoofd. Vervolgens is je linkerbeen aan de beurt. Herhaal dit drie keer.

- Deze oefening maakt de zijkant van je kont steviger. Start met gestrekte benen en plaats je voeten op schouderbreedte van elkaar. Zet vervolgens een been zijwaarts en plooi deze knie. Het andere been blijft gestrekt. Herhaal dit tien keer en wissel vervolgens van kant.

- Neem vervolgens een licht gewichtje (of een vol flesje water) in beide handen. Sta met je voeten op schouderbreedte van elkaar. Beweeg je handen naar voren, terwijl je door je kniën plooit en je je kont naar achteren duwt. Ga terug naar je startpositie en beweeg je handen naar beneden. Herhaal dit drie keer en rust tussendoor een half minuutje.

- Begin weer op je handen en knieën en hou je rechterbeen geplooid. Beweeg dit naar achter tot het op dezelfde lijn als je ruggengraat komt, evenwijdig met het plafond. Hou deze positie gedurende 90 seconden aan en doe hetzelfde met je linkerbeen.

- Loop de trap op om calorieën te verbranden. Neem een trede per keer, voer daarna het tempo op door telkens een trede over te slaan. Begin met een sessie van tien, maar bouw geleidelijk op tot meer. Je kunt de oefening nog moeilijker maken door een gewicht te dragen.