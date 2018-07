5 manieren om meer in balans te raken, letterlijk MV

17 juli 2018

14u53

Bron: The Guardian 0 Nina Een gebrek aan balans wordt vaak gelinkt aan oude mensen, maar instabiliteit kan al beginnen wanneer je 20 bent. En erg elegant is het niet. Zo blijf je stevig op je benen staan.

Waarom is balans belangrijk?

Het is vaak een onderschatte oefening in fitness, maar bij pilates of yoga wordt er bijvoorbeeld wél veel aandacht aan besteed. Waarom is het belangrijk dat je een goed evenwicht hebt?

- Als je uit balans bent, ga je spieren meer belasten aan één kant. Dat kan op termijn rug- en nekklachten tot gevolg hebben.

- Een slechte balans zorgt voor minder stabiliteit bij het sporten. Dat geeft meer kans op blessures en ongevallen. En niet alleen bij risicosporten zoals surfen, skaten of snowboarden, ook bij een simpele badmintonset kan je je evenwicht verliezen.

-Wie in balans is, heeft een betere houding bij het sporten. En dat zorgt voor meer kracht en snelheid en minder blessures.

1. Is het een medisch probleem?

Oorinfecties, medicatie, duizeligheid: stuk voor stuk kunnen ze ervoor zorgen dat je problemen krijgt met je stabiliteit. Ga absoluut naar de dokter wanneer je hier plotseling last van krijgt of problemen ervaart met je balans terwijl je dat anders niet had.

2. Krachttraining

Je balans kan verminderen vanaf je 20ste. Krachttraining kan helpen, hoe oud je ook bent. Wanneer je meer kracht krijgt in je onderlichaam sta je steviger en heb je dus minder kans op vallen en blessures. Lunges, squats, maar ook gewoon stevig doorfietsen is een goed idee.

3. Doe de flamingo

Simpele balansoefeningen kan je snel thuis doen. Je hebt er zelfs niets voor nodig. Zo kan je balanceren op één been terwijl je je tanden poetst, 's morgens op het linker en 's avonds op het rechter. Focus op een vast punt om recht te blijven. Wordt dit te gemakkelijk? Sluit dan je ogen. De meeste mensen hebben een been waarop ze beter kunnen blijven staan, probeer dan ook zo vaak mogelijk het 'slechte' been te trainen.

3. Step-ups

Gebruik een trapje of stoel en stap met je rechterbeen traag omhoog. Laat je linkerbeen ook naar boven komen. Stap terug van de stoel en herhaal. Dankzij deze simpele oefening gaan je heupen en knieën stabieler worden.

4. Ga zitten

Op een stabiliteitsbal zitten traint niet alleen je buikspieren, ook je balans gaat erop vooruit. Hou je armen naast je lichaam en je voeten op de vloer. Zit je goed? Dan haal je langzaam je rechterbeen naar boventerwijl je je linkerarm naast je lichaam brengt, op schouderhoogte. Herhaal aan de andere kant. Doe dit tien keer. Wedden dat je wiebelt? Maar na een weekje oefenen zou je al resultaat moeten zien.