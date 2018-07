5 leuke kapsels voor op warme dagen Margo Verhasselt

03 juli 2018

08u55 1 Nina We weten niet hoe het met u zit, maar wij puffen en zweten al enkele dagen. Bij het stijgen van de temperaturen, stijgen ook onze haren mee. Juist ja, in een staart en die liefst zo strak mogelijk tegen ons hoofd zit. Al mag het af en toe wat meer zijn. Vijf leuke kapsels voor warme dagen, alsjeblieft dankjewel!

1. Kroonvlecht

The Summer Crown 👑 #Hair by @rpzlrpzl 💛#hotd Een foto die is geplaatst door null (@rpzlrpzl) op 02 jul 2018 om 16:24 CEST

Super mooi, luchtig en vooral: veel minder ingewikkeld dan het lijkt. Begin met een scheiding te maken in het midden van je haar. Maak twee vlechten die beginnen aan de onderkant van je nek en zorg dat ze elkaar opnieuw tegenkomen. Een paar ontsnapte haartjes zijn bij deze look niet het einde van de wereld. Steek de uiteindes van de vlechten vast met speldjes.

2. Het knotje of dotje

Een foto die is geplaatst door Bridal Musings Wedding Blog (@bridalmusings) op 01 jul 2018 om 16:00 CEST

Een gouwe ouwe, maar mag zeker niet ontbreken in het lijstje. Vertrokken met losse haren maar toch spijt van je keuze? Het enige wat je nodig hebt is een haarelastiekje om je zorgen weg te werken. Buig je hoofd naar voren, neem je haren samen en draai ze vast in een dot.

3. Zijdelingse vissengraat vlecht

Een foto die is geplaatst door null (@dorienjanse) op 30 jun 2018 om 10:04 CEST

Visgraatvlechten lijken een stuk ingewikkelder dan ze echt zijn. Spray om te beginnen wat surf of salt water spray in je haar voor je het droogt met de haardroger, zo creëer je meer volume en daar wordt je haar ook ietwat droger van. Neem dan een serieuze pluk haar aan de ene kant van je hoofd en leg die naar de andere kant toe. Verdeel je haar dan in twee gelijke delen. Vervolgens neem je een lok van het uiterste van het linkerdeel. Dat leg je over de rest van dat stuk, zodat het bij het rechterdeel gaat horen. Hou die lok dan ook bij het rechterdeel vast.

Daarna doe je exact hetzelfde met de andere kant: neem een lok van het uiterste van het rechterdeel. Leg de lok over en hou hem bij het linkerdeel. Herhaal tot onderaan.

4. Macramé vlecht

A lil messy macrame braid for my favorite designer 💕👗🎀@papercrownluvsu! Make sure to stop by the pop up shop at The Grove this week! You'll want one of everything! Makeup by @amynadinemakeup 💕 #PaperCrownxRiflePaperCo #macramebraid #KristinEssHair #braidcation Een foto die is geplaatst door null (@kristin_ess) op 11 feb 2015 om 22:12 CET

Voor dit kapsel begin je met een dunne vlecht te maken, te beginnen aan je haargrens. Neem dan twee extra lokken en maak met de eerste gevlochten vlecht een nieuwe vlecht. Doe het zo rommelig mogelijk en trek daarna je nieuwe vlecht lichtjes uit elkaar (in de breedte).

5. Chignon

& last but by no means least, the beautiful Chloe one of my 2019 Brides to be 😆. A beautifully simplistic and elegant chignon knot for a summer ball ❤️. #chignon #elegantknot #ballhair #oxfordshirehairstylist #weddinghair #bridalhair #bridesmaidhair #vintagehair Een foto die is geplaatst door null (@frenchechic) op 02 jul 2018 om 13:02 CEST

Voor je het nog warmer begint te krijgen dan je het al hebt: ook deze is niet zo moeilijk als het lijkt. Begin met een hoge staart te maken maar trek je haar niet volledig door het elastiekje, zo krijg je een soort lus. Maak nu een scheiding in je haar tot aan je staart zodat je een gat krijgt. Vervolgens neem je de lus en draai je die in het gat dat je juist maakte. Enkele speldjes zorgen dat alles vast blijft zitten.