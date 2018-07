5 kampeertips voor dummies Margo Verhasselt

23 juli 2018

15u25 1 Nina Ik beken: kamperen is mijn ding niet. Het idee van nachten doorbrengen in een tent, geen deftige douche en insecten overal klinkt voor mij niet als een ontspannende vakantie. Al wordt het vaak beschreven als een geweldige ervaring. Is het dan toch de moeite waard? Dankzij deze tips overleef je een kampeertrip.

Wanneer een groep vrienden voorstelt om de natuur in te trekken en wat frisse lucht in te ademen, klinkt kamperen niet als de ergste vorm van overnachten. Toch is het voor velen niet evident om alle dagelijkse luxe achter te laten.

Zo zorg je ervoor dat jouw eerste kampeertrip aangenaam en comfortabel is.

Dit neem je mee:

Tent

Slaapzak

Een kussen

Toiletspulletjes

Mes

Snijplank

Potjes om eten in te bewaren

Zilverpapier

BBQ tang

Ovenwanten

Afwaszeep

Handdoeken

Insectenspray

EHBO-kit

Flessen opener

Om het allemaal wat gezelliger te maken kan je ook wat decoratie meebrengen. Denk: lichtjes, dekentjes etc. Een mooi tafelkleed en herbruikbare plastic glazen kunnen het boeltje ook al opleuken.

Qua kleding neem je best een paar goede stapschoenen mee, die je uiteraard al vaak hebt gedragen (je wil geen bleinen en blaren). Maar ook een paar slippers voor 's avonds zijn een godsgeschenk. Daarnaast kleed je je best in laagjes. Het weer verandert snel en in de avond kan het al vaak rap enkele graden afkoelen.

Slapen onder de sterren

Wanneer mensen zeggen dat ze niet van kamperen houden, bedoelen ze vaak dat ze niet buiten op stenen en takjes willen slapen. Wie wel? Beginners wordt aangeraden op een niveau te slapen. Een luchtmatras kan al snel voor wat extra comfort zorgen. Een tip: rij de eerste keer met je auto naar de kampeerplek, zo kan je meer spullen meebrengen.

Bekijk ook zeker de faciliteiten wanneer je een camping uitkiest. Nood aan een goede douche en propere toilet? Let hierop voor je eropuit trekt.

Koken op de camping

Het is niet omdat je in het bos slaapt dat je moet leven van de natuur. Een simpel kookvuurtje kan een lunch al heel wat leuker maken. Probeer alles thuis voor te bereiden. Kruid je vis, gevogelte en groenten thuis al met peper, zout en olijfolie en pak ze in.

Gratis kamperen

Nog op zoek naar een goede plek om deze zomer te vertoeven? Dan trek je best naar landen zoals Zweden, Noorwegen of Roemenië. In Zweden wordt wild kamperen aangemoedigd. Je mag zowat overal je tent zetten, maximum voor twee dagen. Steek alleen geen kampvuur aan, dat is wel verboden.

Ook in Noorwegen gelden dezelfde wetten als in Zweden. Zolang je je houdt aan het allemansrecht. Je mag kamperen waar je wilt. Alleen moet je uit de buurt blijven van gecultiveerd land en privé-eigendom. Daarnaast is het belangrijk dat je liefdevol omgaat met de natuur en vriendelijk bent tegen de bewoners.

Roemenië is ook een land dat van kampeerders houdt. Bijna overal in de natuur mag je een tent opzetten. Vraag wel steeds toestemming wanneer je je kamp wil opslaan op privéterrein.

Glamping

Klinkt het nog steeds allemaal als een hele opdracht? Dan kan je glamping eens uitproberen. Bij glamping, ook wel de luxueuze versie van kamperen, ga je in een prachtige tent met goed bed slapen. De zorgen die komen kijken bij gewoon kamperen zijn meteen vergeten.

