5 grote haarfouten waarvan je kapper wil dat je er onmiddellijk mee stopt Nele Annemans

18 augustus 2018

12u07

Bron: Health 0 Nina Verven, wassen, stijlen, brushen: we doen onze geliefde haarlokken wat aan. En helaas stopt het daar niet. Twee topkappers uit New York delen de grootste haarverzorgingsfouten die ze zien bij hun klanten én verklappen hoe je je coupe wel in topconditie houdt!

1. Je haar voortdurend in een staart dragen

Een van de meest voorkomende fouten is je haar te vaak te strak trekken. "Door je haar altijd in een dot of knot te dragen breekt het veel sneller", aldus Eliut Rivera van Eliut Salon. "Bovendien komt er zo te veel druk op haarwortel te staan waardoor de je haarfollikel beschadigd kan raken en je haar langzaamaan kan uitvallen." Het nare beestje kreeg zelfs een naam: 'tractie alopecia' ofwel haaruitval als gevolg van extreem straktrekken van de haren. Opletten geblazen dus met die hoge paardenstaart of ballerinaknot.

2. Al je geld uitgeven aan de kapper, maar thuis er niet naar omkijken

"Mensen spenderen zoveel tijd en geld aan de kapper, maar willen niet investeren in kwaliteitsproducten om hun haar thuis te verzorgen", aldus de New-Yorkse kapster Siobhan Quinlan. Volgens haar zijn de haarverzorgingsproducten die je bij de supermarkt of drogist kan kopen veel goedkoper omdat ze ook goedkopere ingrediënten bevatten die vaak harder zijn voor je haardos. "Mensen zijn altijd geschrokken over het verschil tussen de door stylisten aanbevolen producten en wat er toevallig in de aanbieding is. De meeste haarstylisten geven écht om je haar en proberen je niet alleen spullen te verpatsen."

3. Je gezicht een maskertje geven maar je haardos niet

Van gouden tot DIY-exemplaren: maskers zijn helemaal hot and happening in beautyland. Maar niet alleen je gezicht, ook je haarlokken hebben baat bij zo'n voedend masker. "Je haar bestaat immers ook voor een groot deel uit keratine, net zoals je huid. Wekelijks een maskertje opdoen dat je haar glans geeft en het sterker maakt is dus een absolute must voor stralende lokken", aldus Quinlan.

4. Je haar borstelen net nadat je gedoucht hebt

"Je haar is het meest kwetsbaar als het nat is", merkt Quinlan op. "Vermijd dus om er meteen na je douche met een borstel door te harken als je niet wil dat je haar breekt. Is er met je lokken niets aan te vangen als je ze niet even ontwart? Borstel ze dan voordat je ze wast en ga er als ze nat zijn met een kam met wijde tanden voorzichtig door."

5. Je gebruikt altijd dezelfde shampoo

De schuldige van een saaie, levenloze coupe? Al jaar en dag dezelfde shampoo gebruiken. Voor glanzende, weelderige lokken verander je immers het best regelmatig van shampoo volgens Eliut Rivera van het kapsalon Eliut Salon. "Soms raakt je haar gewend aan je shampoo. Verschillende soorten gebruiken kan dan helpen om je haardos te herstellen, meer beheersbaar en levendiger te maken." Bovendien is het goed om een aantal shampoos met verschillende doeleinden in huis te hebben. Denk aan een vochtinbrengende shampoo, eentje voor wat meer glans, een volumeshampoo, eentje voor droog haar ... De mogelijkheden zijn eindeloos!