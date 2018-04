5 gemakkelijke manieren om water te besparen MV

11 april 2018

17u02

Bron: well+good 1 Nina Water, zonder zouden we niet kunnen overleven. We gebruiken het voor veel meer dan we soms beseffen en gaan er - jammer genoeg - niet altijd even zuinig mee om. Al leven we in België en valt waterschaarste hier niet altijd op, omdat het soms met bakken uit de lucht valt, minder water verspillen is belangrijk. En hoe je dat doet, dat leggen we je hier uit.

Op onze hele wereld is maar een beperkte hoeveelheid drinkwater beschikbaar, dat is het water dat wij gebruiken om uiteraard te drinken, maar ook om mee te koken en te wassen. Slechts 3% van de aarde bestaat uit zoet water en daarvan kan amper 1/3 gebruikt worden voor drinkbaar water, door de groeiende bevolking zal er dus ooit een tekort komen aan drinkwater.

De gemiddelde Vlaming verbruikt zo'n 114 liter water per dag, 61 liter daarvan gaat door de douche, spoelen we door de toilet of gebruiken we om onze kleren te wassen. Oké, we horen je al denken: "maar ik kan toch niet stoppen met me te wassen" en nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar als iedereen een kleine inspanning doet, komen we al een heel eind.

1. Sla eens een dag over

Argument 1: elke dag uitgebreid douchen (langer dan 10 minuten) is nergens voor nodig. Eigenlijk is over het algemeen elke dag douchen niet nodig, je kan je perfect wassen met een washandje aan de wastafel en zal je in no-time fris voelen én je kan langer slapen. De eerste win-win in ons besparingsplan.

Argument 2: ben jij zo iemand die elke dag zijn haar wast? Dat is eigenlijk niet zo gezond. Daarom kan je er best een dagje tussen laten. Een vette coupe? Geen probleem, droogshampoo to the rescue!

2. Begin start-stop douches te nemen

Urenlang onder de douche staan na een lange dag, heerlijk. Maar jammer genoeg, niet zo heerlijk voor onze planeet. We stellen voor: de start-stop douche. Heel simpel: zet het water uit wanneer je jouw haren inzeept, benen scheert, jezelf wast etc. Je zal op deze manier veel minder water verspillen.

3. Hallo handontsmetter

Zeep en water zijn een oud en vertrouwd duo wanneer het op handhygiëne aankomt, maar misschien is het een goed idee om een flesje handgel te kopen. Het heeft alleen maar voordelen: het kan zo in je handtas en je hebt er geen water voor nodig.

4. Afwas heruitgevonden

Wanneer je de afwas doet, begin dan met een pot met warm water te vullen en daar zeep in te doen. Was daarmee al je vuile borden, potten en pannen, spoel ze daarna af zodat er niet heel de tijd water moet lopen.

5. Wees creatief met ijs

Ijsblokjes zijn zo 2017. Waarom bevries je geen fruit voor in je cocktails of drankjes? Lekker cool, instagramwaardig en géén waterverspilling!