5 Amerikaanse universiteiten onderzoeken het effect van het coronavaccin op de menstruatiecyclus

Dat het coronavaccin de menstruatiecyclus beïnvloedt, is geen vraag meer. Duizenden vrouwen deelden al op sociale media dat hun menstruatie is verstoord sinds het moment dat ze werden gevaccineerd. Bij de een bleef de menstruatie uit, terwijl de ander net last had van hevigere bloedingen of krampen. In het VK meldden zelfs zo’n 30.000 vrouwen dat hun menstruatiecyclus wijzigde na het vaccin.

(Lees verder onder de foto.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Meer dan een miljoen euro

Al die tijd werd er nog geen onderzoek gevoerd naar de precieze oorzaak of verband tussen het vaccin en onze menstruatie. Daar komt nu (gelukkig) verandering in, want in de Verenigde Staten investeert het Nationaal Gezondheidsinstituut 1,67 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro) in onderzoek om te begrijpen hoe de covid-19-vaccins onze menstruatiecyclus beïnvloeden. “Onderzoek naar de bijwerkingen blijft van cruciaal belang voor het succes van het vaccinatieprogramma. De effecten van medische interventies op onze menstruatie mogen absoluut geen bijzaak zijn in toekomstig onderzoek”, zegt Victoria Male, immunoloog in het Imperial College London.

Cruciaal belang

De subsidie wordt toegekend aan vijf hoogstaande Amerikaanse universiteiten die elk op zoek gaan naar een mogelijk verband tussen het vaccin en de menstruatiecyclus. Tijdens het onderzoek zullen zij zich focussen op de post-vaccinatie en het effect van het vaccin op de cyclusduur, pijn tijdens de menstruatie en andere symptomen die vrouwen ondervinden. Ook gaan ze aandacht besteden aan hormonale veranderingen dankzij bloed-, weefsel- en speekselmonsters die voor en na de coronavaccinatie zijn afgenomen bij vrouwen.

Quote De veranderin­gen in de menstrua­tie­cy­clus zijn in ieder geval kortston­dig en ongevaar­lijk Steven Weyers, gynaecoloog en diensthoofd van de Vrouwenkliniek van UZ Gent

“De wetenschappelijke studies zullen ons begrip van de mogelijke effecten van het covid-19 vaccin op de menstruatie verbeteren. We zullen meer informatie krijgen en hopelijk vermindert het onderzoek zo ook de aarzeling over het vaccin zelf”, zegt Diana W. Bianchi, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Kindergezondheid en Menselijke Ontwikkeling.

Goed nieuws

Vrouwen die last hebben van een gewijzigde cyclus, moeten zich gelukkig geen zorgen maken. “De veranderingen in de menstruatiecyclus zijn in ieder geval kortstondig en ongevaarlijk. Langer dan twee of drie cyclussen zal het niet duren. In de meeste gevallen betekent het dat je lichaam reageert op het vaccin en dat je immuunsysteem in actie is geschoten. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws”, verklaart Steven Weyers, gynaecoloog en diensthoofd van de Vrouwenkliniek van UZ Gent.

Lees ook: