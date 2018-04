5 alternatieven die veel origineler zijn dan een gastenboek op jullie trouwfeest MV

10 april 2018

12u06

Bron: PureWow 6 Nina Het gastenboek, een mooi aandenken aan een nog mooiere dag. Luiden er bij jou binnenkort trouwklokken? Dan wil je er waarschijnlijk alles aan doen om de mooiste dag van jouw leven zo lang mogelijk in je geheugen te bewaren. Maar dat kan ook op een originelere manier dan het typische gastenboek: hier zijn een paar leuke alternatieven die je nog jaren kan koesteren na het geven van jouw ja-woord.

Een wereldbol

Laat je gasten iets schrijven op een wereldbol, op zoek naar een leuke bestemming voor jullie huwelijksreis of gewoon een leuk tripje? Bekijk welke vriend je wat aanraadt.

Een polaroid gastenboek

Want een foto zegt vaak meer dan 1.000 woorden. Leg een leuke camera die meteen foto's print naast het gastenboek zodat jouw gasten een foto bij hun tekstje kunnen achterlaten. Plezier gegarandeerd bij het terugzien.

Kookboek

Wanneer je een tijdje (of zelfs nog niet zo heel lang) samen bent, zal je na een poosje geen inspiratie meer hebben in de keuken. Laat daarom op je huwelijksfeest jouw gasten een tekstje schrijven in enkele van jouw favoriete kookboeken. Het leukste tekstje, wint!

Trouwpuzzel

Laat de aanwezigen wensen en grappige uitspraken op witte puzzelstukjes schrijven, en probeer die dan eens op een gezellige avond met je liefste in elkaar te steken.

Advieskaartjes

'Niet boos zijn op elkaar', 'breng hem af en toe eens een gin en tonic', 'geef haar 1 keer per week een massage': de gasten mogen hun gedachten de vrije loop laten gaan en hun advies geven over hoe zij denken dat jullie huwelijk nog geweldiger kan worden.