5, 10, 15 minuten? Laat gezichtsmaskers niet langer dan nodig op je gezicht Margo Verhasselt

16 april 2018

10u06 0 Nina 15 minuten, 20 minuten, 5 minuten? Gezichtsmaskers, dé manier om een instant babyvelletje te krijgen. Er staat op de bijsluiter van deze handige maskertjes altijd een bepaalde tijd van hoe lang je het mag ophouden, maar verlies jij de tijd wel eens uit het oog? Dat kan je in de toekomst toch beter proberen te vermijden, want het is belangrijk dat je de aangegeven tijd respecteert.

Denk jij ook dat hoe langer je dat masker erop laat zitten, hoe beter het zal werken, of verlies je de tijd wel eens uit het oog waardoor die 10 minuten plotseling een 1 uur en 10 minuten worden? Dat is niet goed, het is belangrijk om de tijd op de bijsluiter te respecteren. Dat zegt ook dermatoloog Ann Van Strubarq van het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten: "Wij raden het nooit aan om gezichtsmaskers langer op te laten zitten dan op de bijsluiter staat, want daardoor kan irritatie ontstaan. Maar veel hangt af van wat voor masker je gebruikt. Bij bijvoorbeeld een peelingsmasker is het cruciaal dat je de tijd gaat respecteren die op de bijsluiter staat."

Getest

De aanbevolen duur van een gezichtsmasker - 5, 10, 20 of soms 30 minuten - staat wel degelijk met een reden op de verpakking: de tijden werden zorgvuldig geselecteerd door uitgebreid testen, om de effecten van de werkzame bestanddelen zo goed mogelijk hun werk te laten doen. Hou je een zuiverend masker te lang op je huid, dan kan je de natuurlijke oliën van je velletje strippen, waardoor je huid uitdroogt. Een hydraterend masker dat te lang inwerkt verstopt dan weer de poriën.

Niet alleen het aantal minuten op de verpakking moet je respecteren, je gebruikt zo’n masker beter maar een maal om de twee weken, zodat je huid genoeg tijd krijgt om te herstellen. Daarnaast raadt Van Strubarq aan om telkens voor een dermocosmetisch merk van bij de apotheker te kiezen, zoals bijvoorbeeld La Roche Posay: "Veel maskers zijn gemaakt op basis van parfum, wanneer je die te vaak gebruikt, kan dat hyperpigmentatie geven, ook om de huidflora ten alle tijden te respecteren raad ik aan om maximum een maal om de twee weken een masker te gebruiken."