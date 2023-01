40 Vlamingen verklappen wat iemand goed maakt in bed. “Er zijn toch echt wel bepaalde skills”

Wat maakt iemand goed in bed? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 35.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik wil iemand die me vastberaden van op mijn rug in één zwier op mijn buik kan gooien.”

Lessen voor thuis: “Ongeremdheid tilt de seks naar een hoger niveau”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Er valt een duidelijke top drie te onderscheiden als het gaat over goede seks.

“Er zijn een aantal zaken die we duidelijk waarderen”, ziet Uwe. “Een: passie. Twee: zelfvertrouwen. En drie: interesse in de ander zijn genot. Dat zijn zaken die je niet kunt faken, hé. (lachje) Dat is er of dat is er niet. Het maakt duidelijk dat we, zelfs in bed, op zoek zijn naar oprechtheid, puurheid en emoties.”

“Daarnaast is het treffend dat veel vrouwen zeggen dat iemand goed is in bed als er aandacht is voor haar genot. Het toont dat de orgasmekloof nog altijd een dingetje is en dat er nog ruimte is voor verbetering. Iemand kon dat mooi verwoorden: seks is pas lekker als er een perfecte balans is tussen egoïsme en rekening houden met iemand anders. Wanneer beide partners goed weten wat ze opwindend vinden, zullen ze dat makkelijker aangeven én oppikken bij de ander.”

Quote Hoe sexy is het wel niet als je geliefde zegt: ‘Amai, als je dat plekje aanraakt, voelt het zalig.’ Pas dan wordt de seks goed Uwe Porters

Met andere woorden: communicatie is key voor betere seks. Dat bevestigen verschillende volgers van Uwe: zij vertellen dat ze pas écht kunnen genieten van een vrijpartij als de partner luistert. Als die de verbale én lichamelijke signalen oppikt en ermee aan de slag gaat. “Hoe sexy is het wel niet als je geliefde zegt: ‘Amai, als je dat plekje aanraakt, voelt het zalig’. Pas dan wordt de seks goed.”

Nog een populair antwoord: passie, ongeremdheid. Als de ander zich volledig kan laten gaan, is de seks pas écht goed. “Tegelijk vinden veel mensen het moeilijk om volledig op te gaan in het moment als ze tussen de lakens liggen. Elke dag krijg ik vier of vijf keer hetzelfde bericht: ‘Uwe, ik zit vaak in mijn hoofd tijdens de seks. Hoe kan ik dat loslaten?’ Ik vrees jammer genoeg dat er geen gouden oplossing bestaat.”

“Het begint bij te beseffen dat je jezelf saboteert. Je denkt te veel aan to-dolijstjes of bent bezorgd dat je de verwachtingen van je bedpartner niet zal kunnen inlossen. Maar die andere persoon wil gewoon in verbinding gaan met jou. Hoe moeilijk het ook is: probeer niet te veel te luisteren naar het stemmetje in je hoofd. Maar treed in communicatie met degene die naast jou ligt in bed. Kreun, fluister en geef aan wat je sexy vindt, en je zal zien dat het stimulerend werkt.”

Last but not least zijn er nog een aantal mensen die aangeven dat bepaalde vaardigheden of fysieke kwaliteiten toch ook van belang zijn. “Er waren een paar enkelingen die stuurden: ‘Goed kunnen beffen of pijpen is een surplus’. Of: ‘Als hij de clitoris weet te vinden’ en ‘Een goeie erectie’. Tja, die zaken spelen ook een rol. Maar voor de meesten blijven verbinding en passie toch prioritair.”

