40 Vlamingen verklappen hun grootste seksueel geheim: “Bij mijn vriend kan ik zelden tot nooit klaarkomen”

Wat is jouw seksgeheim? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 33.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik was als student een tijd luxe-escort and I loved it .”

Lessen voor thuis: “Best wat mannen zijn stiekem benieuwd naar hoe penetratie voelt”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Er zijn bijzonder veel mensen die een seksueel geheim koesteren.

“En erg frappant: best veel mensen hebben opgebiecht dat ze vreemdgaan. In sommige gevallen was de partner op de hoogte van de minnaar. Al zijn er ook veel mensen die stiekem een affaire hebben, bijvoorbeeld met hun baas of hun ex.” Uiteraard is bedrog niet oké, zegt Porters. Van sommigen krijgt ze weleens de kritiek dat ze het normaliseert of door de vingers ziet. “Dat is echt niet mijn bedoeling. Maar ik wil wél een kanttekening maken: overspel is niet zo zwart-wit als ons wordt opgedrongen. Vaak voelt de bedrieger bijvoorbeeld nog liefde voor zijn of haar partner. Ik keur niet goed dat mensen van twee walletjes willen eten. Maar waarom blijft ontrouw zo'n taboe? En er is zelfs een nóg groter taboe: de bedrieger vergeven. Veel mensen die hun relatie toch nog een kans willen geven, ervaren schaamte. Dat zou niet mogen.”

Quote Stilaan komen deze onderwer­pen uit het schaamhoek­je. Een teken dat steeds meer mensen beseffen dat ze hun seksueel genot mogen verkennen. Uwe Porters

Er zit ook nog veel gêne over de eerste keer seks, merkt Porters. Zéker als dit op een iets oudere leeftijd gebeurt, of als je er nog steeds op wacht. “Sommige dertigers zijn nog maagd en durven dit tegen niemand te vertellen. Er was zelfs iemand die zich heeft laten ontmaagden door een gigolo. Dat is oké, hé, maar het is spijtig dat ze er niet over kunnen praten.”

En zo zijn er nog veel andere zaken die mensen het liefst voor zichzelf houden. “Er zijn vrouwen die toegeven dat ze eens willen vrijen met een andere vrouw, mensen die houden van anale seks of dat eens willen proberen, koppels die aan bondage doen, ... Het zijn stuk voor stuk thema’s die zich in een grijze zone bevinden. We praten er nog niet veel over, maar stilaan komen deze onderwerpen uit het schaamhoekje. Dat is mooi. En een teken dat steeds meer mensen beseffen dat ze hun seksueel genot mogen verkennen.”

“Nog zo’n voorbeeld: sommige mannen hebben speeltjes maar durven dit tegen niemand te zeggen, of ze willen dat hun partner eens een voorbindpenis gebruikt. Volgens mij zijn best veel mannen stiekem benieuwd hoe het voelt om gepenetreerd te worden of naar prostaatstimulatie, maar houdt de schaamte hen tegen.”

Quote Het cliché ‘elke vrouw moet een vaginaal orgasme kunnen krijgen, en het liefst tegelijk met de man’ leeft nog steeds. Uwe Porters

Ook opvallend: enkele Vlamingen worden geprikkeld door de wereld van escortes en webcamseks. Ze laten weten dat ze het al geprobeerd hebben en het fantastisch vonden, of dat ze spijt hebben dat ze nooit als escorte gewerkt hebben. “Het is een wereld waar mysterie rond hangt”, verklaart Porters. “Plus, het is voor sommigen een mogelijkheid om seksualiteit te beleven zonder enige strings attached.”

Het laatste waar veel mensen niet over durven te praten: orgasmes. Van te snel klaarkomen tot nooit een climax kunnen krijgen, er hangt nog veel schaamte rond. “Het cliché ‘elke vrouw moet een vaginaal orgasme kunnen krijgen, en het liefst tegelijk met de man’ leeft nog steeds. Maar zo werkt het niet. Iedereen is anders en beleeft seksualiteit op een eigen tempo. Kan je klaarkomen, maar gewoon niet met je partner? Dan is het nooit te laat om open te praten over je seksuele voorkeuren. Wie weet kunnen jullie samen zo een betere seksualiteit beleven.”

