40 Vlamingen over hun meest memorabele vrouwelijke orgasme. “Met zijn vingers doet hij me sterretjes zien”

Wat was jouw beste, zotste, meest onverwachte vrouwelijke orgasme? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (33) aan 42.400 Vlamingen, mannen én vrouwen, op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we delen de opvallendste en trekken er met Uwe lessen uit over ons seksleven. “Een vinger, een tong en een buttplug doen het áltijd.”

Lessen voor thuis: “Veel vrouwen weten dit nog niet”

Vroedvrouw Uwe Porters (33) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Heerlijk, dat vrouwelijke orgasme. Maar er zijn ook nog veel misverstanden rond.

“We zouden bij vrouwen een onderscheid moeten maken tussen de ‘hoogtepunten’ die ze kunnen ervaren”, zegt Porters. “Want een clitoraal orgasme verschilt op zo veel vlakken van een vaginale climax. Maar dat weten veel vrouwen niet. Ze zijn op zoek naar datzelfde explosieve hoogtepunt wanneer hun partner hun vagina stimuleert, maar de sensatie van een vaginaal orgasme is ánders. Eerder een gevoel van druk, een aandrang die opbouwt en die je moet toelaten. Weet je dat niet, dan zit je al van de start van de zoektocht op het verkeerde pad.”

Een vrouw heeft stimulatie van de g-zone nodig voor een vaginale climax. De glazen dildo’s met een curve zijn daarvoor geliefd Uwe Porters

Zo’n vaginaal orgasme — al dan niet inclusief squirten — overkómt daarom veel vrouwen. Als een verrassing. “Maar dat is goed: in plaats van een doel op zich blijft het beter een vrijblijvende ontdekkingstocht”, zegt Porters. Over dat squirten bestaan ook nog veel mythes. “Sommige studies weerleggen het vaginaal orgasme en zeggen dat je dan gewoon urine verliest. Andere tonen dat de prostaat toch meespeelt.”

“In elk geval heeft een vrouw stimulatie van de g-zone nodig voor een vaginale climax. Dat kan je doen met je vinger die een ‘kom hier’-beweging maakt in de vagina. Of met een speeltje: de glazen dildo’s met een curve zijn daarvoor geliefd. En net zo belangrijk als bij het clitoraal orgasme: durf los te laten, toe te laten. De juiste mindset is cruciaal.”

Klaarkomen is bij de vrouw dus een tikkel complexer dan bij mannen. Meer mogelijkheden, meer factoren. Jammer dan dat we er nog vaak niet over durven te praten. “Ik voelde dat taboe in sommige antwoorden”, zegt Porters. “De vrouw die masturbeert met de teddybeer, in plaats van met een speeltje. De dames die zeiden: gênant dat ik zó klaarkwam.”

De mannen beschreven de ‘gênante’ vrouwelijke orgasmes die ze ervaarden anders, merkte Porters. “Zij genoten ervan en koesterden ze. Het begint al op school, onze houding tegenover vrouwelijk genot. Dat orgasme komt gewoon níét aan bod. Als vrouw neem je die impliciete schaamte met je mee.”

Ondanks onze goede bedoelin­gen lijkt het soms alsof vrouwen ‘moeten’ klaarkomen. Dat mag echt niet de boodschap zijn Uwe Porters

Maar het allerbelangrijkste vindt Porters dat de vrouw geen druk mag voelen om klaar te komen. “Elke dag zou de dag van het vrouwelijk orgasme moeten zijn. Tegelijk praten we er graag veel over. Ondanks onze goede bedoelingen lijkt het zo soms alsof vrouwen ‘moeten’ klaarkomen. Dat mag echt niet de boodschap zijn.”

Voor wie nog zit te wachten op kant-en-klare tips voor een climax, puurt Porters er twee uit de antwoorden. Eentje voor vrouwen: “Velen geven aan dat ze een hoogtepunt bereiken als ze bovenop de man zitten, in het cowgirlstandje. Als je dan van voor naar achter rijdt, in plaats van op en neer, is er fijne wrijving.”

En eentje voor mannen: “Zij die hun vrouw oraal bevredigen en daarbij ook hun vingers bij haar inbrengen, merken dat dat vaak een ticket to success is. Hoe het ook zij: neem je tijd. Een vrouw heeft dat nodig.”

