40 Vlamingen over complexen in bed. “Ik vind het echt niet erg dat hij snel klaarkomt”

Welke zorgen of complexen maken jou of je partner onzeker in bed? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 34.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelen de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ze vindt haar schaamlippen te groot, terwijl ik dat net lekker vind.”

Lessen voor thuis: “De grootste saboteur in bed is stress”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Zo goed als iedereen heeft complexen.

Die bezorgdheden kunnen we onderscheiden in twee groepen. Enerzijds maakt de Belg zich zorgen om fysieke zaken. “Het valt op dat superveel mannen zich zorgen maken over de grootte van hun penis”, zegt Uwe. “Terwijl vrouwen daar totáál niet mee bezig zijn: het maakt hen niet uit hoe groot hij is of hoe hij eruitziet, wél wat de man ermee kan. Porno is hier de boosdoener, vermoed ik. In erotische films komt de penis altijd groot en knoerthard in beeld; en kunnen mannen het oneindig lang volhouden. Dat schept onrealistische verwachtingen.”

Quote Mannen stressen dat ze te snel klaarkomen, waardoor hun zelfver­trou­wen naar beneden zakt. Uwe Porters

Volgens Porters zorgt de penis nog voor andere kopzorgen. “Mannen stressen dat ze te snel klaarkomen. Ik kan opnieuw geruststellen: veel vrouwen vertellen dat ze dat helemaal niet zo erg vinden. Enkele mannen geven ook aan dat ze kampen met een erectiestoornis. Hier speelt de selffulfilling prophecy een rol: door de stress krijgen ze nog moeilijker een erectie.”

Verder zijn er nog een heleboel andere uiterlijke kenmerken waar we ons op fixeren. Mannen hebben complexen over hun kaal hoofd of vinden het niet zo fijn dat ze kleiner zijn dan hun partner. “En ook vrouwen piekeren over van alles en nog wat. De navel, een plekje op de buik, de linkse tepel die wat lager hangt dan de rechtse ... Nergens voor nodig, zeggen de seksuele partners. ‘Als wij bezig zijn, ben jij de mooiste vrouw ter wereld’, zeggen zij.”

Nog een bezorgdheid die veel naar boven komt: het gewicht of een buikje. “Zowel bij mannen als vrouwen”, zegt Porters. “Typisch voor vrouwen is ook dat ze orale seks overdenken. Ze vinden het lastig wanneer ze niet gedoucht hebben. Hun partners zeggen daarentegen het volgende: ‘Geurtjes of nattigheid, I don’t care. Ik doe dat gewoon graag’.”

De tweede soort complexen die de Belg teistert: mentale onzekerheden. “Zorgen over werk, geld, verbouwingen ... Dat slorpt zo veel energie op en zorgt ervoor dat je niet volwaardig kunt genieten van de intimiteit.”

In plaats van voluit te genieten, zitten veel Belgen vast in hun gedachten. Doe ik de ander geen pijn? Ben ik goed bezig? Vindt mijn partner dit leuk? “Dat komt doordat we het nog steeds moeilijk vinden om te praten over seks. Terwijl het juist erg leuk kan zijn om tegen je partner te zeggen: ‘Wat je toen deed, was zo fijn dat ik bijna op een andere planeet belandde. Maar die andere beweging mag volgende keer iets minder hard’.”

Quote Het zijn allemaal saboteurs. En vaak geef je er meer om dan je partner, die er geen ene moer om geeft. Uwe Porters

Hoe dan ook zijn er een heleboel dingen die ons remmen in bed, besluit de vroedvrouw. “En vaak geef jij er meer om dan je partner, die er geen ene moer om geeft. Een koppel verwoordde het mooi: ‘We hebben alle twee onze eigen moeilijkheden. We proberen die niet weg te nemen of te negeren, maar gaan op zoek naar manieren om ermee om te gaan, waardoor onze intimiteit waardevoller wordt. Zo kun je kwetsbaarheden omzetten naar een kracht.’”

