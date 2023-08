40 Vlamingen geven hun ongezouten mening over (soft) bdsm: “Hij mag me vastbinden aan bed en doen smeken”

Wat trekt jou aan (of net niet) in bdsm? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 42.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Wanneer ik pijn voel en hij tegelijk in mijn oor fluistert ‘dat ik zalig ben en dat ik van hem ben’.”

Lessen voor thuis: “Start simpel”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Er bestaan nog veel vooroordelen over bdsm, maar we zijn ons daarvan bewust.

“Er zijn ontzettend veel reacties binnengekomen”, zegt Uwe. “Iemand stuurde: ‘Bondage zegt mij niets, want het is zo duister, met al dat leer en die zwepen’. Dat is inderdaad het beeld dat mensen zonder kennis ervan hebben, maar dat strookt niet per se met de realiteit.”

“Mensen geven dat ook toe. Iemand anders stuurde bijvoorbeeld: ‘Door mijn onwetendheid en de taboes die errond hangen, trekt het me niet aan. Maar ik ben benieuwd om die stigma’s te doorbreken’.”

Eerder toonde een studie dat mensen die in de medische zorg werken, zich thuis vaker aangetrok­ken voelen tot bdsm-prik­kels Uwe

De mensen die het maar niks vinden, zijn trouwens in de minderheid. Voor de meesten is het de way to go om variatie te brengen in hun seksleven. Uwe ziet twee voorname redenen waarom Vlamingen het zo fijn vinden om hun kinky kant naar boven te halen. “Een: ze doen het om de controle los te laten, het is de enige manier om niet druk bezig te zijn in hun hoofd.”

“Dat verbaast me niet”, zegt Uwe. “Eerder toonde een studie dat mensen die in de medische zorg werken, zich thuis vaker aangetrokken voelen tot bdsm-prikkels. Logisch, want zij moeten een hele dag zorgen voor anderen en vinden het fijn dat de rollen zich omkeren tussen de lakens.”

Je hebt diepe passie, vertrouwen en een veilige emotionele connectie nodig Uwe

“De tweede reden is dat mensen tijdens hun bdsm-spel volledig in verbinding treden met hun partner. Bij brave ‘vanille-seks’ gebeurt dat niet altijd. Maar eens je seksueel buiten de traditionele paden treedt, heb je diepe passie, vertrouwen en een veilige emotionele connectie nodig, tonen de reacties in mijn inbox.”

Koppels die voor het eerst hun teen willen dippen in de bdsm-wereld weten vaak niet waar te beginnen. Uwe raadt aan om inspiratie te halen uit de reacties. “Start simpel, bijvoorbeeld met een blinddoek. Ook dan speel je met het afgeven van controle.”

“En denk even na: wat doet dat met jou? Waarom vind je het fijn om met een blinddoek te vrijen? Misschien is dat omdat je niet weet wat er gaat gebeuren, omdat er meer tijd gaat naar alles behalve penetratieseks of omdat al je zintuigen aangesproken worden.”

Uwe Porters.

De meesten vinden de simpelste aspecten het fijnste, merkt Uwe. “De partner vastbinden, handboeien gebruiken, een klets geven op de billen of een hand op de keel zetten. Sommigen gaan graag nog verder.”

“Een voorbeeld is ‘Consensual Non-Consent’ (CNC): je geeft iemand toestemming om jou te overmeesteren. Het gaat dan om zó gewild zijn dat iemand anders niet kan weerstaan aan zijn of haar driften. Je bent zo begeerlijk dat de ander je moét hebben.”

Nog een laatste tip van Uwe: verricht opzoekingswerk. “De kans is groot dat je termen tegenkomt die je nog niet kent. Zoals shibari, een Japanse vorm van bondage waarbij iemand op een erotische manier met touw wordt vastgebonden. Wie weet kom je zo zaken tegen die je aanspreken?”

