40 jaar was Roger (63) verliefd op Caroline. Toen ze eindelijk gingen trouwen, stierf ze. “Ik wil niet alleen blijven”

“Iemand met acne gebruikt best deze crème.” Dermato­loog over de juiste zonnebe­scher­ming voor je gezicht

De zon schijnt! Dat betekent, naast terrasjesweer, dat je je huid goed moet beschermen. “Want niet alleen is de zon feller in het voorjaar, ook je huid is extra gevoelig”, vertelt onze dermatologe. Als je later geen rimpels wil, vraagt je gezicht echt om een laag SPF. Waar moet je op letten bij een zonnecrème voor je gelaat, als je geen puistjes of een vette schijn en de beste bescherming wil?