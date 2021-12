4 Vlaamse stijliconen creëren een outfit à la Carrie, Miranda, Charlotte en Che uit Sex and the City. En jij kan ze winnen

Al twee weken dromen we weg bij de prachtige outfits uit de Sex and the City -vervolgserie, And Just Like That ... Dat de iconische vriendinnengroep erin geslaagd is ons modehart in overdrive te laten tikken, staat buiten kijf. Maar het wordt nog beter, want dankzij Streamz en Telenet kan jij een vintage outfit winnen à la Carrie, Miranda, Charlotte of Che ter waarde van 1000 euro. Hoe die outfits eruit zien en wat je moet doen om er eentje van te winnen, geven wij je hieronder al mee.

Twintig jaar na de laatste aflevering van Sex and the City zijn Carrie, Miranda en Charlotte terug van weggeweest. In de vervolgserie And Just Like That zien we de iconische vriendinnengroep opnieuw samen schitteren. En dat moet gevierd worden, volgens Streamz en Telenet.

Dat doen ze ditmaal niet met champagne en slingers, maar met een heuse giveaway. Voor de gelegenheid kozen Streamz en Telenet vier Sex and the City-ambassadeurs die, in samenwerking met vintage labels Le Freddie en LABELLOV, elk een vintage-outfit creëerden ter waarde van 1000 (!) euro à la Carrie, Miranda, Charlotte en het nieuwe personage Che. En jij kan er daar één van winnen. Ja ja, echt!

It-girl Véronique Leysen, Belgisch model Valerie De Booser, beauty-experte Nanja Massy en non-binair modefenomeen Joppe De Campeneere kregen de eer als ambassadeurs om zich geheel in Sex and the City-stijl te hullen. Dat deden ze elk op hun manier en dat leidde tot prachtige creaties.

And just like that...

... tovert Véronique Carrie tevoorschijn:

Volledig scherm Véronique als Carrie © Felicia Van Ham

Ambassadeur Véronique Leysen waant zich geheel in Carrie-stijl en liet de tule rok voor zich spreken. “Ik keek vroeger altijd met twee vriendinnen en cosmopolitans naar Sex and the City. Naast het mooi portretteren van New York vond ik de fashion ontzettend inspirerend. Gedurfde combinaties zoals lederen riemen met studs die gepaard werden met een romantische tule rok werden afgewisseld met basic outfits: die mix & match vond ik als tiener erg cool.”

... inspireert Valerie zich op Miranda:

Volledig scherm Valerie als Miranda © Valerie de Booser

Ambassadeur Valerie De Booser neemt dan weer de outfit van Miranda voor haar rekening: classy and a little bit sassy. “Wat ik leuk vind aan Miranda is dat ze een echte business woman is die klasse uitstraalt via haar outfits. Als je professioneel gekleed gaat - met een kostuumbroek bijvoorbeeld - dan straal je meteen een soort présence uit. Dat vind ik sexy!”

... zet Joppe Che in de schijnwerpers:

Volledig scherm Joppe als Che © Joppe De Campeneere

Ambassadeur Joppe De Campeneere, grote fan van Sex and the City omdat de personages unapologetically zichzelf zijn, zet het nieuwe, non-binaire personage Che in de schijnwerpers.

En ambassadeur Nanja Massy’s outfit? Die houdt ze nog even geheim. Al verklapte ze wel al dat haar look geïnspireerd is op Charlotte. “Bij Charlotte ga ik erop letten dat de fit vrouwelijk, klassevol en netjes is. Ik ga voor echte klassiekers met een ‘touch of Nanja’, een deftige kostuumbroek, bijvoorbeeld.” Dat belooft!

Stralen à la Carrie, Miranda, Charlotte of Che

Slaat jouw modehart sneller door deze looks en wil jij dolgraag een van de outfits ter waarde van 1000 euro winnen? Dan moet jij de komende dagen maar één ding doen: de Instagramaccounts van de vier ambassadeurs Véronique, Valerie, Nanja en Joppe in de gaten houden! Daarop zullen zij vandaag en in de komende dagen hun giveaways lanceren en een winnaar kiezen tussen hun volgers. De winnaars worden maandag 20 december bekend gemaakt.

