4 tips voor een groene vakantie

12 mei 2018

12 mei 2018

16u03

Ben je bezig met je vakantie te plannen, maar wil je het dit jaar wat duurzamer aanpakken? Dat treft, want we hebben een stappenplan opgesteld dat je kan helpen om deze keer wat groener te reizen.

Stap 1: Kies de juiste bestemming

Bij duurzaam reizen is er één gouden regel: hoe dichter bij huis, hoe groener. Wil je toch verder trekken dan de Ardennen? Kies dan een land dat bekend staat om de zorg voor het milieu. Een handig hulpmiddel hierbij is de Global Green Economy Index, een ranglijst van de groenste economieën gemaakt door het consultancybureay Dual Citizen. De top drie is gevuld met Scandinavische landen: Zweden, Noorwegen en Finland. Voor wie naar wat zon snakt, zijn Zambia en Brazilië blijkbaar aanraders.

In Brazilië breng je volgens Jon Bruno, de directeur van The International Ecotourism Society, best een bezoekje aan Bonito. Dit stadje wordt wel eens het toonbeeld van ecotoerisme genoemd. De reden: het heeft een digitaal controlesysteem ontwikkeld dat ervoor zorgt dat er nooit te veel toeristen tegelijkertijd de natuur van de regio bezoeken.

Een andere suggestie van Bruno is Namibië, de eerste natie ter wereld dat de bescherming van het milieu en het behoud van natuurlijke rijkdommen in de grondwet heeft vastgelegd. Of de Galapagoseilanden, vlak voor de kust van Ecuador. Maar liefst 97% van de oppervlakte van deze eilandengroep zijn nationale parken.

Stap 2: Kies het juiste vervoersmiddel

Het meest groene vervoersmiddel is zonder twijfel de fiets, perfect om naburige landen mee te verkennen. Dit klinkt in eerste instantie misschien wat saai, maar het is de ideale manier om de streek écht te leren kennen en locals te ontmoeten. Wil je toch wat verder trekken? Dan is het openbaar vervoer de beste oplossing, en dan vooral de trein.

Als je toch van plan bent om een auto te huren, dan is het nogal wiedes dat je (indien mogelijk) kiest voor een hybride of elektrische wagen. Onder meer via de online autoverhuursite Hertz kan je via het Green Traveler Collection programma een geschikte vierwieler uitpikken voor je roadtrip.

Voor wie verder reist, zit er vaak niets anders op dan het vliegtuig te gebruiken. Dat dit niet bepaald een milieuvriendelijke keuze is, is een understatement van jewelste. Probeer dan toch je steentje bij te dragen door een overstap te vermijden én de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren. Dat kan via de Brusselse website Greentripper. Het geld dat je op deze site stort, wordt doorgesluisd naar een Belgisch of wereldwijd project dat zich inzet voor het milieu.

Last but not least: de cruise. Veel globetrotters verwachten het niet, maar cruiseschepen hebben een immense impact op het milieu. Ben je een waterrat die niet kan weerstaan aan de lokroep van de zee en de golven? Ga dan voor een tocht met een zeilboot of catamaran, die hebben minder krachtige motoren nodig om rond te varen.

Stap 3: Kies de juiste verblijfplaats

Het land en het vervoer is gekozen, nu nog een plek om te overnachten. Vermijd ten stelligste de gigantische all-inclusive complexen. In geval van twijfel kan je altijd eens bellen naar het hotel en ze een spervuur van vragen voorleggen. Recycleren ze en serveren ze gerechten van lokaal geproduceerd voedsel?

Je kan ook op zoek gaan naar een verblijfplaats dat een kwaliteitslabel heeft gekregen, bijvoorbeeld van Global Sustainable Tourism Council. Of wat dacht je van een camping, een overnachting bij een local of een eco-lodge? Op de site van Unique Lodges of the World vind je 55 prachtige gebouwen, die stuk voor stuk werden uitgekozen door National Geographic. Instagramwaardige kiekjes verzekerd!

Ook tijdens je verblijf kan je zelf een handje helpen. Hang je handdoeken altijd netjes op in plaats van ze op de grond te smijten en doe steeds de lichten uit als je de kamer verlaat. Laat de zeepjes, flesjes bodylotion en kleine shampoos voor wat ze zijn en breng je eigen doucheproducten mee. Zo maak je de afvalberg ten minste niet groter. Vraag dat ze je kamer wat minder schoonmaken en neem zo weinig mogelijk kleren mee. Moeten ze toch gewassen worden? Dan doe je beter geen beroep op de wasdienst van het hotel, want ze wassen de kleding van de gasten meestal apart. Spring binnen bij een lokaal wassalon of gebruik je lavabo.

Stap 4: Kies de juiste activiteiten

Snorkelen, duiken, kajakken, wandelen, fietsen, zwemmen: tijdens de reis wil je natuurlijk ook wat beleven en van het land zien. Op zich geen probleem, zolang je de grote trekpleisters en de typische toeristenvallen probeert te vermijden. Betere opties: smul je buik rond op een foodmarket of laat je rondleiden door lokale gidsen. Heb je een organisatie uitgekozen die een deel van de winst doneert aan een goed doel? Geef jezelf dan maar een extra schouderklopje, je hebt het verdiend.