4 Tips die je helpen omgaan met kinderen onder de 5 jaar Margo Verhasselt

28 mei 2018

15u05

Bron: PureWow 0 Nina Er worden tal van boeken over geschreven, tv-shows over gemaakt en nog is het geen koud kunstje. Kinderen opvoeden, er zijn gemakkelijkere dingen in het leven. Maar geen paniek, of je nu te maken krijgt met een stampvoetende peuter of zeurend kleuter, dokter Tovah Klein weet raad en deelt vier goede tips.

Plaats je in hun schoenen

"Observeer je kind en probeer het te begrijpen, zo zul je ook hun reacties en bezorgdheden sneller inzien. Ik noem het 'de wereld zien door de ogen van je kleuter'. Dit gebeurt wanneer we ons 'volwassen zicht' even uitzetten en naar de wereld gaan kijken door de ogen van onze kinderen. Wanneer je dit doet kom je in een positie waarin je jouw kind op een gemakkelijke manier kan begrijpen en steunen. Waarom is het zo belangrijk dat je jezelf in de schoenen van je peuter plaatst? Omdat dit de gemakkelijkste manier is om hen te begrijpen, te steunen en op te voeden met liefde en enthousiasme."

Waar gezeurd wordt, is een nood

Klein haalt het voorbeeld van een driejarig meisje aan dat telkens "Ik vind je niet leuk" schreeuwt wanneer ze die oudere buurvrouw in de lift tegenkomt. Haar ouders zijn uiteraard bezorgd over het onbeleefde gedrag van hun dochter, maar volgens Klein is er een verklaring voor dit gedrag. "Waarschijnlijk voelt het meisje zich angstig in een lift vol grotere mensen, of is ze geïntimideerd door de mevrouw die ze telkens alleen in de lift tegenkomt." Uit deze situaties valt heel wat te leren. Het is dan ook belangrijk om niet meteen kwaad te worden en eerst te kijken naar wat dit gedrag kan uitlokken.

Herhaling is normaal en nodig

Peuters moeten dingen opnieuw en opnieuw doen om ze onder de knie te krijgen. Het gaat dan niet alleen over spelletjes, of mooi leren eten, maar ook over omgaan met emoties. Veel herhaling en oefening baart effectief kunst. Wanneer iets niet lukt is het belangrijk dat je je kind gaat geruststellen. Als in: 'ik begrijp dat het niet leuk is dat de puzzel niet lukt, maar als je het nog eens probeert, lukt het misschien wel.' Jouw kind kan vaak de link niet leggen bij situaties en de gevoelens die er bij komen kijken. Na honderden herhalingen zal je kind eindelijk beseffen dat ook wanneer iets moeilijk is, het effectief mogelijk is. Kinderen leren hun gedachten en woorden te begrijpen na interacties met jou. Omgaan met sterke gevoelens op een sociaal aanvaarde manier is belangrijk, en daar moet wat op geoefend worden.

Het ging mis en je wordt kwaad

Klein beschrijft een vaak voorkomend scenario: je moet na een drukke ochtend thuis de auto in springen en dochter of zoonlief besluit dat schoenen plots overbodig zijn geworden. Resultaat: je wordt boos en er komen tranen aan te pas. Hoe los je het op? "Het is cruciaal dat ouders begrijpen en inzien dat tijdens de peuterjaren de behoeftes van de ouder en het kind ver uit elkaar liggen. Jij wou hem helpen zijn jas aan te doen om snel uit de deur uit te zijn, hij wou dat per se zelf doen. Dat je af en toe kwaad wordt, is onvermijdelijk. Wat belangrijk is, is dat je het daarna ook weer goed gaat maken. Maak hen duidelijk waarom je boos was, en dat je nog steeds van hen houdt, ook wanneer je boos bent.