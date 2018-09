4 tips die het begin van het nieuwe schooljaar heel wat makkelijker maken Valérie Wauters

02 september 2018

16u46

Bron: Purewow 0 Nina De start van het nieuwe schooljaar staat nu echt vlak voor de deur. Zie jij de eindeloze stroom van brooddozen, ochtendrushes en bergen huiswerk nog niet helemaal zitten? Dan hebben wij vier gouden tips om de back to school periode makkelijker maken.

1. Lang leve Pinterest

Elke dag een brooddoos klaarmaken met simpele boterhammetjes is dan wel makkelijk, maar vroeg of laat breekt het moment aan waarop de woorden ‘ik vind dat niet lekker’ uit de mond van je kind komen. Haal op Pinterest alvast wat inspiratie voor lekkere -en makkelijke- lunches zodat je af en toe die saaie boterhammen kunt afwisselen met iets anders.

2. Vermijd de kledingstrijd

Wie een zoon of dochter met een sterk karakter in huis heeft weet dat het niet altijd makkelijk is om hem of haar ’s ochtends in de kleren van jouw keuze gewurmd te krijgen. Geef je kind het idee dat hij of zij de touwtjes in handen heeft door op voorhand drie outfits te selecteren waaruit hij of zij de volgende ochtend kan kiezen. Vijf minuutjes meer werk voor jou in de avond, 30 minuten minder drama de volgende ochtend.

3. Doe het stap voor stap

De ochtendrush valt niet te onderschatten, zeker met kleuters in huis. Maak daarom een bord met duidelijke stappen die je kind kan volgen. Tanden poetsen, haren kammen, ontbijten, omkleden, boekentas pakken. Door je kind een duidelijke structuur te geven beperk je het getreuzel met wat geluk tot een minimum.

4. Stel specifieke vragen

Zijn ‘goed’ en ‘ik weet het niet meer’ ook de standaardantwoorden van je kind wanneer je het na een lange schooldag vraagt hoe het was en wat hij of zij gedaan heeft op school? Neem je dan voor om alleen nog specifieke vragen aan je kind te stellen. Je zal merken dat je op die manier heel wat meer te weten komt. Enkele voorbeelden:

- Vertel eens iets grappigs dat er vandaag op school gebeurd is

- Wat is het leukste dat je vandaag geleerd hebt?

- Met wat/wie heb je vandaag gespeeld?