4 scenario's om je uit ongemakkelijke gesprekken te praten Margo Verhasselt

16 juli 2018

11u13

Bron: Well + Good 2 Nina Ongemakkelijke gesprekken kunnen grappig zijn. Tenminste, als je met een mond vol popcorn ernaar kijkt vanop een veilige afstand. Maak je deel uit van het gesprek? Dan is de fun eraf. Van het vertellen dat je buren te luid van bil gaan tot het uitmaken met je lief, er is een ding dat een ongemakkelijk gesprek gemakkelijker kan maken: voorbereiding.

We maken het allemaal mee. Je komt in een situatie terecht en denkt daarna: 'Had ik dit maar gezegd'. Het is allesbehalve leuk voor jou én de persoon waarmee je het gesprek voerde. Wat voorbereiding kan je een stuk vooruit helpen.

4 scenario's voor 4 ongemakkelijke conversaties, alsjeblief, dankjewel!

Het 'je partner bedriegt je'-gesprek

Je bent uit met vrienden en ziet je vriend(in)'s lief kussen met iemand die duidelijk niet je vriend(in) is. Je eerste instinct: een goedgevuld glas alcohol over zijn of haar hoofd gieten. Wat je beter doet: even op je tanden bijten en hou je vriend of vriendin in je achterhoofd.

Eerst en vooral: er is geen 'one-size-fits-all' oplossing voor een situatie zoals deze. Bijvoorbeeld, wanneer de vriend in kwestie iemand is die je maar oppervlakkig kent, is het misschien niet jouw plaats om iets te zeggen. Als je echt een goede band hebt met de persoon voel je je waarschijnlijk verplicht om een opmerking te maken. Maar denk goed na over hoe je kennis zich bij dit nieuws gaat voelen. Willen ze het eigenlijk wel weten?

Jij mag dan wel het gevoel hebben dat je jouw vriend door en door kent, de kans dat je ook alles over hun relatie weet, is klein. De oplossing is dan ook eerst te vragen hoe het gaat met hun liefdesleven.

Vertelt je vriend je dat ze de tijd van hun leven hebben en nog nooit zo gelukkig waren, dan is het misschien tijd om er iets van te zeggen. Begin de conversatie met te vertellen dat je om hen geeft en haal misschien een moment aan waarop zij jou geholpen hebben. Maak ook duidelijk dat je lang nagedacht hebt over dit nieuws en over de impact ervan, zodat ze weten dat je er niet licht overging.

Er is altijd een kans dat je in een shoot-the-messenger-scenario terechtkomt. Hou het hoofd koel en word vooral niet boos. Geef de persoon wat ademruimte.

Het 'ik vind je niet op die manier leuk'-gesprek

In een ideale wereld ontstaat er na elke eerste date een geweldige romance. Denk: samen naar de sterren kijken, hand in hand over het strand lopen én geweldige seks. Jammer genoeg steekt het leven daar soms een stokje voor en komt de prins op het witte paard vaak aangereden op een ezel. Zonde. Word je niet meer dan 'lauw' vanbinnen van de persoon die je dagelijks meerdere sms'jes stuurt? Tijd om er een einde aan te maken.

Regel een: wees vriendelijk en verdwijn niet plotseling uit iemands leven. Was het een erg casual date of fling waarmee je enkele keren iets ging drinken? Dan is een sms'je genoeg. Gingen jullie uiteten, hadden jullie diepe gesprekken of af en toe een ietwat stomender afspraakje? Dan kan je het beter face-to-face afbreken.

Draai niet rond de pot, maar wees ook niet gemeen. Leg uit dat je jullie tijd samen leuk vond, maar dat er gewoon geen klik is. Leuk is anders, maar het is beter voor iedereen dat jullie er nu een einde aanmaken dan dat iedereen uiteindelijk teleurgesteld wordt.

Het 'mag ik geld lenen'-gesprek

Oké, je hebt hét gat in de markt gevonden. Maar je hebt er op dit moment de financiële middelen niet voor. De bank wil je niet helpen, dus ben je genoodzaakt om iemand om hulp te vragen.

Geld is een moeilijke zaak. Het is dan ook de oorzaak van vele ruzies. Je hoort me dus al aankomen: je moet echt voorzichtig zijn wanneer je een vriend of familielid om geld vraagt. Probeer eerst en vooral duidelijk te maken dat je de emotionele factor van geld lenen snapt. Maak geen veronderstellingen over hoeveel geld de persoon van wie je wil lenen heeft en wees duidelijk dat het geld niet tussen jullie beide zal komen. Ook wanneer ze het je niet willen lenen.

Daarnaast wordt een grote beslissing zoals deze meestal niet gemaakt in 1 gesprek. Probeer eerst het emotionele te bespreken en daarna het zakelijke. Wees duidelijk in wat je vraagt: wat zijn je plannen, wat verwacht je en hoe ga je hen terugbetalen?

Het 'kunnen jullie stiller zijn'-gesprek

Bijna onvermijdelijk wanneer je dicht bij je buur woont. Denk: aan de andere kant van een dunne appartementsmuur hoor je af en toe dingen die je liever niet zou horen. Wanneer je ochtendyoga steeds opnieuw verstoord wordt door een nieuw rapalbum of een ruzie gevolgd door luide 'goedmaakseks', dan is het misschien tijd om er iets van te zeggen. Liefst nog voor je je yogamat wegsmijt.

Hou in je achterhoofd dat als jij je buur vaak hoort, hij jou waarschijnlijk ook wel af en toe hoort op een moment dat hij rust wilt. De beste manier om niet meteen een verwijt naar je hoofd te krijgen? Schrijf een briefje, een beleefd briefje.

Mist het briefje zijn effect of heb je het gevoel dat een gesprek meer zal uitmaken? Spreek hem of haar er dan op aan. Leg uit dat je van sommige dingen liever geen getuige bent. Vertel dat je om zijn privacy geeft en vraag of het in het vervolg wat stiller kan.