4 op de 5 vrouwen doen géén aangifte: wat kan je doen als je partner gewelddadig is?

Maar liefst één op de zeven vrouwen wordt het slachtoffer van partnergeweld. Bij 22 vrouwen liep het dit jaar dodelijk af. Minstens, want officiële statistieken van femicide worden niet bijgehouden. “Ongeveer om de twee weken zijn er pogingen tot doodslag of moord door (ex-)partners”, vertelt criminologe Anne Groenen (UCLL en KU Leuven). “Als we kijken naar het aantal slachtoffers dat zelfmoord pleegt door partnergeweld, ligt dat cijfer nog een pak hoger.”

Ook hulplijn 1712, voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, levert verontrustende cijfers. Vorig jaar kreeg de dienst 2.011 oproepen binnen over partnergeweld. Dat is 85 procent meer dan twee jaar geleden, zegt Charlotte Brouwers, expert intrafamiliaal geweld bij Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “Een mogelijke verklaring is dat er, onder andere in de media, vaker over het thema gesproken wordt. Dat zet mensen aan om na te denken over hun eigen situatie.”

Volledig scherm Charlotte Brouwers, Anne Groenen en Wim Van de Voorde. © rv

Wanneer spreken we over femicide en partnergeweld?

Femicide wijst op het vermoorden van vrouwen, omdat ze vrouw zijn. Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van familiaal geweld en omvat veel meer dan alleen fysieke mishandeling. Brouwers: “Partnergeweld is ook emotioneel geweld, seksueel geweld en economisch geweld. Bij dat laatste ontneemt je partner je bijvoorbeeld de kans om je eigen inkomsten te genereren of ontneemt die je het geld dat je bezit. Partnergeweld kan ook wederzijds zijn.”

Groenen voegt daar nog aan toe dat fysiek en psychologisch geweld ongeveer even vaak voorkomen. “Maar bij fysiek geweld zijn er uiterlijke kwetsuren, wat vaker leidt tot een aangifte”, legt de criminologe uit. “In ieder geval: hoe langer het geweld aanhoudt, hoe groter het risico dat er meer vormen voorkomen en dat het geweld ernstiger wordt.”

Vaak gaan mensen ervan uit dat partnergeweld vooral voorkomt in de ‘eerder marginale milieus’. Maar dat klopt niet, zegt Groenen. “Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Dat zien we zowel in grote onderzoeken als bij de mensen die aangifte doen bij de politie.”

“Ik heb wel lange tijd de indruk gehad dat het minder zichtbaar was bij gezinnen met een bepaalde sociaal-demografische achtergrond.” Mogelijk durven mensen uit de hoogste lagen minder snel naar buiten te komen, bijvoorbeeld omdat ze ook riskeren om financiële zekerheid te verliezen. “Maar minder zichtbaar betekent niet dat het niet aanwezig is.”

Slachtoffers zwijgen nog heel vaak, en daar zijn verschillende redenen voor

De drempel om hulp te zoeken is reuzegroot. De experts schatten dat vier op de vijf vrouwen géén aangifte doen. De redenen zijn legio, meent Wim Van de Voorde, coördinator bij 1712. Hij somt ze op.

Als slachtoffers van partnergeweld hulp zoeken, duurt het nog altijd veel te lang voor ze stappen durven te ondernemen. Brouwers: “Gemiddeld kaarten ze het geweld pas na 35 incidenten aan. Dat heeft niet alleen te maken met de schaamte die veel slachtoffers voelen, bij partnergeweld spreken we vaak over ‘de cyclus van geweld’.”

“Eerst stijgt de spanning, waarbij het slachtoffer de risicosituatie zo veel mogelijk probeert te ontlopen”, verduidelijkt Brouwers. “Vervolgens is er sprake van agressie. Het slachtoffer vraagt vaak enkel kort daarna om hulp, want na de schok volgt meestal een ontkenning van de feiten. De pleger van partnergeweld doet er alles aan om de relatie weer veilig te stellen, en het slachtoffer snoert zichzelf de mond en hoopt vurig op verbetering.”

Welke stappen kan je ondernemen? Ben je het slachtoffer van partnergeweld, dan raadt Van de Voorde aan om aan te kloppen bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). “Deze centra vind je in elke centrumstad en in de grotere gemeentes. Het CAW beheert vluchthuizen, begeleidt koppels die te maken hebben met geweld, biedt slachtofferhulp, geeft psychosociale, juridische en praktische ondersteuning.” “Is de drempel te hoog? Dan kan je gratis bellen of chatten met de hulplijn 1712, waar je anoniem je verhaal kunt delen. Jouw oproep naar 1712 verschijnt trouwens niet op de telefoonrekening.” Wanneer iemand zich onveilig voelt of acuut gevaar dreigt, kan je bellen naar het noodnummer 112, zegt Groenen. “En dan is er nog het Family Justice Center, een organisatie die waardevolle projecten in het leven heeft geroepen om het geweld te doen keren. Daarnaast bieden ze handvaten om op andere manieren om te gaan met geweldsituaties.” Heb je het gevoel dat je vastzit in een situatie zonder uitzicht? “Wees dan alsjeblieft niet bang”, zegt Groenen, “en zoek een vertrouwenspersoon. Vaak is er iemand in je buurt, zoals een vriend, familielid of de huisdokter, die een luisterend oor kan bieden.”

Hoe kunnen slachtoffers zich veilig voelen?

Veel slachtoffer geven aan dat ze bang zijn dat het geweld escaleert, nadat ze een melding hebben gemaakt. Daarom wordt soms al een veiligheidsplan in detail uitgewerkt. “We moeten eerst een onderscheid maken tussen twee verschillende vormen van partnergeweld. In 20 procent van de gevallen is er sprake van intieme terreur, waarbij er één pleger is die geweld gebruikt als instrument om de partner te controleren. Maar in de meeste gevallen is de situatie niet zo zwart-wit. Bij de overige 80 procent is er sprake van wederkerig geweld of situationeel geweld als gevolg van stress, spanningen of het onvermogen om op een constructieve manier te communiceren.”

Volledig scherm © Pexels

“Bij intieme terreur is veiligheid een absolute prioriteit. Daar speelt de politie een belangrijke rol in door bijvoorbeeld een huisverbod op te leggen. Dan moet de dader het huis verlaten. Via het CAW kan je ook terecht in vluchthuizen op geheime locaties”, legt Van de Voorde uit. “Als het gaat over wederkerig of situationeel geweld, kunnen professionals nog werken met de partners, als ze elkaar graag zien en samen verder willen.”

Als het gaat over het garanderen van veiligheid, is er een belangrijke rol weggelegd voor omstaanders, benadrukt Van de Voorde nog. “Als het gaat over partnergeweld en familiedrama’s, denken we altijd dat het gaat om iets dat ver van ons bed is. Maar niets is minder waar. Eén op de tien mannen en één op de zeven vrouwen heeft een vorm van partnergeweld meegemaakt. Dat wil zeggen dat het gaat over koppels in je familie, vriendenkring of in je buurt.”

Tips voor omstaanders “Bij een vermoeden van familiegeweld zijn drie zaken belangrijk. Eén: toon je bezorgdheid en laat weten dat je er bent. Twee: luister. Probeer niet te oordelen. Zaken zeggen zoals ‘Waarom ga je niet weg?’ of ‘Waarom laat je dat toe?’ kan contraproductief zijn en ervoor zorgen dat het slachtoffer weer in zijn of haar schulp kruipt. Drie: moedig professionele hulp aan.” “Het gebeurt ook vaak dat omstaanders naar de politie bellen, denk maar aan geweld dat zich afspeelt bij de buren. Dan kan een interventie plaatsvinden. Voor crisisinterventies en acute noodsituaties bel je het best naar het noodnummer 112. Om zorgen te uiten bel je beter naar het algemeen nummer van de politiezone of, nog laagdrempeliger, de hulplijn 1712. Bij het vermoeden van partnergeweld is het de plicht van omstaanders om aan de alarmbel te trekken. Je hoeft niet bang te zijn dat je hiermee de zaken zult verergeren.”

