4 mythes over je metabolisme die je vanaf nu niet meer mag geloven

07 september 2018

Aah het metabolisme, er vloeide al heel wat inkt over en wordt steevast als grote boosdoener van extra kilootjes beschuldigd. En helaas, bij een vrouw werkt het trager en hoe ouder je wordt, hoe sneller de taartjes aan je heupen blijven plakken. In die stellingen schuilt een waarheid, maar deze vier mythes over je metabolisme moet je voortaan niet meer geloven.

Mythe 1: minder eten is beter voor je metabolisme

Fout: net het omgekeerde is waar. Niet dat je heel de dag door moet schransen, maar door te ontbijten breng je wel meteen je metabolisme op gang. Uiteraard hoef je ook geen hele maaltijd naar binnen te werken. Iets kleins dat je toch een verzadigend gevoel geeft volstaat. Ook caloriearme diëten zijn nefast voor je stofwisseling. Eet je te weinig, raakt je lichaam immers in de war waardoor je metabolisme vertraagt en je minder calorieën gaat verbranden dan voorheen.

Mythe 2: cardio is de beste training voor je metabolisme

Vaak wordt het verbranden van calorieën verward met het verhogen van je metabolisme. Hoewel je met hardlopen best wel wat calorieën verbrandt, is het niet de beste manier om je stofwisseling te verbeteren. Om je metabolisme te verhogen moet je namelijk spieren opbouwen. Die zorgen ervoor dat je meer calorieën verbrandt, zelfs als je niet aan het sporten bent. De beste manier om dat te doen is met weerstandsoefeningen, zoals gewichtheffen. Ook squats, planken of HIIT-oefeningen zijn goede trainingen.

Mythe 3: meer sporten zorgt ervoor dat je meer calorieën verbrandt

Meer trainen betekent meer calorieën verbranden, toch? Volgens de cijfers op de apparaten in de fitness wel. Maar in realiteit klopt dat niet. Als je je lichaam te veel pusht, kan het in een ontstekingsfase terechtkomen waarin het gestresst raakt en je hormonen in de war worden gestuurd. En dat heeft dan weer een negatief effect op je metabolisme. Je moet je lichaam namelijk voldoende tijd geven om te herstellen zodat je metabolisme optimaal kan werken. Wissel daarom de iets intensievere work-outs af met wat tragere zoals een ontspannende yogasessie.

Mythe 4: een vetarm dieet helpt je om af te vallen

Als je een vetarm dieet volgt om af te vallen of je metabolisme te verhogen, saboteer je eigenlijk je dieet. Meestal wordt het gebrek aan vet namelijk gecompenseerd met meer suikers, wat uiteindelijk tot gewichtstoename leidt. Gezonde vetten zoals die uit zalm en olijfolie kunnen er net zoals veel eiwitten (mager vlees, eieren, noten) en vezels (in groenten en fruit) voor zorgen dat je metabolisme net beter werkt.