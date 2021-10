4 manieren waarop de wetenschap ons aan een gezondere haardos kan helpen. “Sommige producten kunnen de tijd terugdraaien”

Onze badkamer staat er vol van: potjes gevuld met magie die elk deel van ons lichaam verzorgen. Achter die potjes zit tegenwoordig een leger aan onderzoekers, ingenieurs en scheikundigen. Met keiharde wetenschap pakken ze ook onze lokken aan: sterker, gezonder en glanzender haar, dankzij nieuwe ingrediënten of technologische snufjes. Die je misschien nu al in je badkamer hebt staan. Ben jij al aan de proteïnes of de peptiden? “Op elke centimeter van je hoofdhuid zitten er een miljoen onzichtbare beestjes. Het enige wat wij moeten doen, is ze gelukkig houden.”

Beautyredactrice Sophie: Dat er zoiets als wetenschap bestaat, daar ben ik meermaals per dag dankbaar voor. Wanneer ik naar een evenement moet in een vreemde stad (bedankt, Google Maps!) of wanneer ik pas in de koffiebar ontdek dat ik mijn portefeuille weer eens vergeten ben (hoera voor Payconiq). En vooral wanneer ik onder de douche sta.

Want het is dankzij die bende bollebozen in een labojas dat ik niet met een coupe vogelnest naar het werk moet. Een kleine honderd jaar geleden gebruikte men enkel zeep om het haar te wassen. Het resultaat was dan wel een schone haardos, de combinatie van hard water en agressieve wasstoffen leverde ook hoofdhuidproblemen op. Pas toen één of ander genie in een labo de synthetische zeep ontdekte, zag de shampoo zoals we die vandaag kennen het levenslicht.

Ondertussen zijn we lichtjaren verder, maar de wetenschap zit niet stil. Integendeel: deze vier nieuwigheden zijn alvast enorm veelbelovend.

1. Een proteïnedieet

Onze haardos bestaat voornamelijk uit keratine, een eiwit waarvan ook de hoorns van runderen gemaakt zijn. Wie een haartje onder de microscoop legt, ziet een schild van keratineplaatjes, als dakpannen over elkaar. Het is dus niet zo vergezocht dat proteïnen het haar sterker en gezonder kunnen maken.

Proteïnen zorgen dat onze lokken beter vocht vasthouden en vormen een beschermende barrière. Let wel: je hebt hydrolized proteins nodig. Enkel die dringen diep genoeg in de haarschacht. Alle andere proteïnen spoel je er zo weer af. Dat is ook de reden waarom je een conditioner of masker even moet laten intrekken: de proteïnen hebben tijd nodig om het haar te penetreren.

2. Technologische snufjes

Nooit meer ploeteren met een borstel en haardroger om je haar pluisvrij te krijgen? Ingenieurs van Dyson verzamelden 10.000 uur aan professionele stylingsessies en observeerden 420 stylisten om uit te zoeken hoe je die weerbarstige haartjes kan temmen. Het resultaat is een futuristisch uitziend opzetstuk dat zelfs de meest koppige pluishaartjes in bedwang krijgt. En dat zonder de stijve arm. Nadeel is dat het opzetstuk natuurlijk enkel past op de befaamde Dyson Supersonic haardroger (met een even supersonisch prijskaartje).

Een andere veelbelovende stroming is de biomimetica, waarbij wetenschappers het beste van de natuur imiteren, verbeteren en gebruiken voor andere toepassingen. Na het scannen en analyseren van alle 1.242 menselijke keratine-eiwitten en tien jaar onderzoek, ontdekten wetenschappers een unieke reeks peptiden die de natuurlijke structuur van keratine nabootsen. Daardoor kunnen ze de tijd als het ware terugdraaien: als een ontbrekend puzzelstukje herstellen ze de keratineverbindingen in ons haar voor meer glans, veerkracht en elasticiteit.

3. Maximaliseer je microbioom

De term microbioom heb je wellicht al eens gehoord. Dat onzichtbare ecosysteem van levende bacteriën en schimmels houdt onze huid gezond. Maar de beestjes zitten ook op de hoofdhuid. Met gemiddeld zo’n miljoen per centimeter is het zelfs er redelijk drukbevolkt. Al werken ze wel voor kost en inwoon: ze houden de hoofdhuid in topconditie. Ze gaan ontstekingen tegen, beschermen tegen externe invloeden zoals uv-straling en pollutie én stimuleren de hydratatie en het herstel van de hoofdhuid, zodat het haar sterker en mooier groeit. Het enige wat wij moeten doen, is de beestjes gelukkig houden. En daar hebben de grote merken al wat producten voor op de markt.

4. Skincare voor je haar

Onderzoekers en chemici ontwikkelden de voorbije jaren skincare zoals we die nooit eerder zagen. Aangename formules vol werkzame bestanddelen voor een resultaatgerichte aanpak. Enkele actieve ingrediënten maken nu de oversteek naar onze douchecabine:

• Salicylzuur: verwijdert dode huidcellen. Je vindt het vaak in producten tegen hoofdhuidkwaaltjes zoals roos, eczeem en psoriasis en in diepreinigende shampoos.

• Hyaluronzuur: hydrateert door vocht vast te houden. Bijkomend voordeel: hyaluronzuur sluit de haarschubben en gaat zo pluis tegen.

• Aminozuur: heeft een hoge affiniteit met de haarproteïnen waardoor het ongeëvenaard is in het verzorgen en versterken van de haarvezel.

