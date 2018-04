4 feitjes die je nog niet wist over seks tijdens de zwangerschap Liesbeth De Corte

25 april 2018

09u56 0 Nina Dat een zwangerschap ontzettend magisch kan zijn, heb ik enkel en alleen van horen zeggen. En eerlijk is eerlijk: het idee dat er een klein mensje in mij zou groeien, lijkt me nog steeds een bizar gegeven. Maar als zwangere vriendinnen vertellen over seks met hun bolle buik, spits ik als nieuwsgierige vogel wél mijn oren. Vier dingen die ik geleerd heb.

1. “Néén, de penis raakt de baby niet

Blijkbaar maakt nagenoeg elke man zich zorgen over een vrijpartij als zijn wederhelft zwanger is. “We zullen toch niet... botsen?”, zo klinkt hun gepieker. Maar dat is nergens voor nodig. Blijkbaar wordt je uk beschermd door de baarmoeder en het vruchtwater. Vanaf 38 weken wordt het allemaal wat moeilijker, maar dan kan je best bruuske bewegingen mijden.

2. Sommige standjes zijn fysiek onmogelijk

Deze negen maanden zijn het uitgelezen moment om de Kamasutra er eens bij te halen. Hoe boller je buik wordt, des te moeilijker de klassieker der klassiekers – de missionaris - immers zal gaan.

3. Het orgasme wordt intens, zéér intens

De eerste drie maanden zijn niet bepaald een pretje: de vrouw is vaak moe en misselijk. Maar tijdens de vierde maand verdwijnen die kwaaltjes meer naar de achtergrond en beleeft je seksleven een piek. Door de verhoogde bloeddoorstroming in de bekken ervaren vrouwen sneller een hoogtepunt, dat ook nog eens intenser wordt. Soms zelfs tot op de grens van het onaangename.

4. Vrijpartijen worden luidruchtiger

Daarmee bedoelen we niet dat zwangere vrouwen zich plots als wellustige porno-actrices beginnen te gedragen in bed, integendeel. Maar je bereidt jezelf best voor op enkele onverwachte geluiden. Denk: lucht dat komt vast te zitten in je vagina, waarna je gênante windjes kan laten.

