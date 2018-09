4 dingen die psychologen elke dag doen om gelukkiger te zijn Nele Annemans

01 september 2018

15u05

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Aristoteles wist het al: ‘Geluk is geen gevoel, maar een activiteit’. Veel dingen in het leven overkomen je gewoon, maar andere dingen, zoals gelukkig zijn, heb je vaak ook zelf in de hand. Hier vind je vier gewoontes van psychologen die je zelf kan proberen om gelukkiger te zijn.

1. Ze zijn mindful

Bij de term ‘mindfulness’ denk jij misschien spontaan aan yogaleraressen die zich moeiteloos in allerlei bochten wringen en zweverige meditatie, maar je kan ook mindful zijn terwijl je tal van andere dingen doet. Mindful zijn betekent immers vooral dat je je bewust bent van wat je doet, dat je dat met aandacht doet en op een niet-oordelende manier. Doe het bijvoorbeeld ook tijdens het wandelen, zwemmen of zelfs terwijl je kookt of eet.

2. Ze schrijven dingen op waar ze dankbaar voor zijn

Wees niet alleen met kerst en nieuwjaar dankbaar, maar probeer het heel het jaar door te zijn. Studies tonen aan dat dankbaarheid leidt tot een betere slaap en een lager risico op depressie. Voel je je dus een beetje down of angstig? Maak dan een lijstje met de dingen waar je dankbaar voor bent. Dat verbetert niet alleen je humeur, maar neemt ook je aandacht weg van stressvolle of negatieve dingen.

3. Ze praten met hun geliefden

Praten met elkaar is altijd belangrijk, maar zeker in relatie. Zo blijkt uit een studie van 2015, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Social and Personal Relationships, dat vrouwen van wie de man zijn emoties onderdrukt, op langere termijn hun huwelijk als minder goed beschouwden. Kortom, zit je met iets, praat er dan over. Je zal zien dat het niet alleen je relatie sterker maakt, maar je er ook gelukkiger van wordt.

Meer weten: 8 dingen die gelukkige koppels elke ochtend doen

4. Ze sporten veel

Nog een bewezen geluksbooster? Sporten. Tijdens het sporten komen neurotransmitters - zoals de gelukshormonen endorfine en serotonine - vrij. Die verdovende stoffen proberen de pijn van het sporten te onderdrukken en je een goed gevoel te geven. Als je dus last hebt van negatieve gedachten en gevoelens, is sporten dé ideale activiteit.

Lees ook:

Bewezen: gelukkig zijn verbetert je gezondheid

Dit zijn volgens de wetenschap de twee gelukkigste jaren van je leven

4 gewoontes die je humeur verpesten