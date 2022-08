4 Belgen leggen uit waarom ze duizenden euro’s betaalden voor een neuscorrectie. “Ik leek net een hamster”

Gevaarlij­ke trend: steeds meer jonge patiënten willen botox en fillers. Cosmetisch chirurg vertelt wat wél de ideale leeftijd is om te starten

De vraag naar cosmetische behandelingen floreert in coronatijden, want het is oh zo confronterend om telkens je spiegelbeeld te zien tijdens de vele videomeetings. En een spuitje hier en daar, dat kan toch geen kwaad? Wel dus, waarschuwt cosmetisch chirurg Jan Vermeylen. Vooral als je er te vroeg mee begint. “Dan loop je risico op spieratrofie: je spieren smelten weg.” Hij legt uit wat dan wél de ideale leeftijd is om te starten met botox en fillers, en waar je op moet letten.

