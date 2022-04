4.000 euro voor een mini ‘Chanel AirPod bag’? Dat kan, al ben je met deze 6 betaalbare designs even modieus

De minitas is al enkele jaren een ding in de modewereld. De Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus lanceerde de hype met zijn ‘Le Chiquito’ in 2018. Er paste nauwelijks een portemonnee in, maar plots wilde iedereen die petieterige bag met een prijskaartje van honderden euro’s hebben. Ook ‘Le Mini Chiquito’, die een jaar later uitkwam en nóg kleiner was, deed het goed, en verschillende modehuizen - van ketens tot andere designermerken - kopieerden het concept.